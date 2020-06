Lærernes håndtering av hjemmeskole under koronakrisen imponerer forskere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En ny undersøkelse har tatt for seg hvordan det gikk med lærerne når skolene ble koronastengt. Lærere i USA og Norge har svart på undersøkelsen.

92 prosent av de amerikanske og 67 prosent av de norske lærerne sa de hadde liten eller ingen erfaring med heldigital undervisning før skolene stengte i mars.

Men undersøkelsen viser også at lærerne taklet omveltningen veldig bra.

– Det overrasket oss veldig hvor positivt innstilt lærerne var til å få skolehverdagen til å gå rundt. De så ut til å takle dette veldig godt. Det var gledelig å se, sier Greta Bjørk Gudmundsdottir.

Hun er professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

I TRIO-prosjektet har Greta Björk Gudmundsdottir og Dawn M. Hathaway undersøkt hvordan det gikk med lærerne som fikk en helt ny arbeidshverdag som følge av at skolene stengte i slutten av mars Foto: Anita Arntzen / UiO

Men svarene er også tydelig på at de etiske utfordringene rundt personvern forsvant i når lærerne skulle undervise digitalt.

Overrasket

Professoren og hennes amerikanske kollega ble veldig overrasket over at det ikke var større fokus på både lærerens og elevenes personvern.

– Noen elever bor i hjem som har utfordringer. Det er kanskje ikke slik at elevene ønsker å vise frem hjemmene sine til læreren. Og dermed lot de være å slå på kameraene sine.

Gudmundsdottir forklarer at dette gir spesielle utfordringer for læreren. At det blir vanskeligere å undervise når du ikke har øyekontakt.

– Samtidig må vi kanskje godta at elevene ikke ønsker å vise seg frem.

Ikke enig

Utdanningsforbundet i Nordland sier de har hatt personvern som tema og bekymring helt siden hjemmeskole ble innført.

Leder i Utdanningsforbundet i Nordland, Anita Karlsen, er overrasket over funnene i undersøkelsen.

Leder i Utdanningsforbundet i Nordland, Anita Karlsen, er overrasket over funnene i undersøkelsen. Foto: Utdanningsforbundet

– Jeg har tvert imot, under hele krisen, opplevd at lærere har vært bekymret for både eget og elevenes personvern. Og at de har vært usikre på hvordan de skulle organisere undervisningen for å ivareta dette best mulig.

Hun forteller at mange lærere ble kastet ut i en arbeidssituasjon de ikke var forberedt på. De brukte interne kanaler der de kunne spørre hverandre om råd hvis de manglet kunnskap eller digital kompetanse.

I tillegg peker Karlsen på at Datatilsynet tidlig kom med råd under krisen. Disse ble lagt på forbundets hjemmeside.

Karlsen er imponert over lærerne, elever og foreldre i denne situasjonen.

– Nye læringsformer ble skapt med helt nye rammer i en situasjon ingen var forberedt på.

Utdanninga bør endres

Lærerutdanningen må i større grad enn i dag forberede lærere på de ulike mulighetene og utfordringene ved digital undervisning, argumenterer forskere.

– Lærerutdanningen kan bli flinkere til å gi studentene våre mer erfaring i å bruke nett og nettbasert undervisning. Dette er noe vi kommer til å se mer til i fremtiden, sier professor Greta Björk Gudmundsdottir.