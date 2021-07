Kari Schibevaag driver til daglig sitt eget vannsportsenter, «Schibevaag Adventure», på Sakrisøya og Ramberg i Lofoten.

Vannsport og Lofoten står hennes hjerte nært. Hun har flere VM-meritter bak seg som kiteboarder på både snø og vann.

GLAD I Å VÆRE UTE: Schibevaag er bevandret både til fjells og til vanns. Foto: Claudia Wind

Men det som engasjerer henne mest akkurat nå, er opplevelsen av hvordan turistene blir tatt imot.

Hun peker på teltforbundet som er innført på noen populære turistdestinasjoner, og opplever at det gjør at mange styrer unna Lofoten i sommer.

– Jeg er redd vi kun vil få turistene som skal på «luksusvillaene», og ikke de som vil ut å campe i naturen her, sier Schibevaag.

Synes det er trist

– Lofoten er jo kjent for den fine naturen og det å få bo ute fritt er noe folk bør få oppleve.

Selv har hun fått flere e-poster fra folk som sier at de ikke kommer. Hun sier også at hun har snakket med andre med bedrifter rundt seg, som forteller om det samme.

Problemet er at folk blir usikre på hva som gjelder av regler. Det gjør at den typiske teltturisten unngår Lofoten, mener Schibevaag.

ARKIVFOTO: Det er syn som dette som har bidratt til diskusjon om teltforbud enkelte steder. Bildet fra 2017 viser telt på kunstgressbanen i Henningsvær. Foto: Patrik Wennberg

Resultatet er at teltforbudet skaper et klasseskille i Lofoten i sommer, mener hun:

– Det er nesten sånn at vi ønsker den rike klassen velkommen, mens de som faktisk ønsker å være på tur og bruke naturen – de velger andre plasser. Så jeg tror nok Senja og Vesterålen kommer til å se en veldig stor økning i år.

FRISKUS: Kari Schibevaag er en sprek dame som er glad i naturen. Her er hun avbildet ved Reinebringen. Foto: Ole Dalen / NRK

Teltforbudet er bare et forhold som medvirker til at turistene kanskje ikke føler seg så velkomne, som de ellers ville gjort.

– Det å gå på en sti i fjellet, og se «no camping» er ikke noe hyggelig. Du føler deg ikke velkommen. Folk setter opp sperringer og skilt i alle retninger. Det er veldig trist. Det burde vært strengere regler for hvordan folk får sette opp sperringer og slikt, mener Schibevaag.

– Men vi kan enda campe, det må folk huske på. Allemannsretten fungerer fortsatt utenfor disse spesielle stedene som er satt opp på lista.

Disse stedene innfører teltforbud i Lofoten Ekspandér faktaboks 1. mai - 1. oktober: Moskenes kommune: Olenilsøya

Andøya

Vindstad

Tennes og Veines

Bollhaugen

Reinebringen

Sørvågvatnet

Langhaugen

Reine Vågan kommune: Stranda under fjellet

Kalle (del av)

Rørvika (del av) 1. januar - 31. desember: Vestvågøy kommune: Haukland

– Husk at vi alle skal på reise en gang og ønsker å bli godt mottatt.

Turistsesongen er uansett kort. Hun mener derfor man i stedet bør gjøre det man kan for å få turistene til å føle seg velkommen.

– Jeg forstår den andre siden av saken, men det er mulig å tilrettelegge bedre for både turister og lokale. Vi som camper og også de lokale må følge reglene, og plukke opp etter oss. Vi ønsker ikke ødelegge eller la det se ut som en svinesti. Lofoten er et paradis alle må få oppleve.

Ble sperret inne Ekspandér faktaboks Schibevaag bor i telt og bobil året rundt, og kan også beskrive noen uheldige situasjoner som følge av dette. Det har vært ganger hvor folk har hylt på henne, fordi de tror at hun camper når hun egentlig bare har parkert. Men det var en spesiell hendelse som gjorde henne målløs. Schibevaag hadde parkert og dro ut på havet. Da kom en annen bil og blokkerte for bobilen hennes. Personen nektet å flytte seg og anklaget henne for å bryte reglene for camping. – Jeg tenkte bare «å gud a meg», det er jo ikke rart turistene blir skremt. Alle kan parkere feil. Selv om det kun er en liten brøkdel av lokalbefolkningen som oppfører seg slik, mener hun at slike situasjoner ikke bør oppstå.

Vil skape en balanse

Trond Eivind Kroken, ordfører i Flakstad, påpeker at telt-bestemmelsen er innført i beste mening.

Men at budskapet kan ha kommet skjevt ut og blitt misforstått, det kan han forstå.

– Det har noe med formidlingen å gjøre når det blir oppfattet feil, sier han.

Kroken ser ikke bort ifra at det kan komme opp andre typer skilt eller ordninger, og forstår at det kan bli forvirrende når privatpersoner setter opp egne skilt.

– Hva som er det rette tiltaket nå, er jeg usikker på, men det viktigste er at vi åpner ørene og lytter på tilbakemeldinger som dette. Så kan man ta det videre derfra.

Misforståelser

Leder av Lofotrådet er Remi Solberg. Han påpeker at skjerming mot telting ikke gjelder mer enn tre promille av Lofotens areal, og at intensjonen er å kunne skape en balanse, slik at både besøkende og beboere blir fornøyde.

ORDFØRER: Remi Solberg (Ap). Foto: Espen Mortensen

– Dessuten fins det gode og rimelige muligheter for å bo på camping, eller finne andre steder i marka å telte, sier Solberg.

Han viser til noen eksempler på uvett blant besøkende, og nevner tilfeller der turister har teltet på toppen av Reinebringen eller kirkegårder.

– Når det går ut over beboeres tilgang til naturen, må man gjøre noe med det. Også handler det like mye om andre sikkerhet som egen.

– Jeg vil anbefale å informere gjestene på en god måte, så de både føler seg velkommen, samtidig som de er klar over reglene også, avslutter Solberg, som også er ordfører i Vestvågøy.