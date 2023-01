Myken utgjør 40 holmer, skjær og øyer. Den ligger over 30 kilometer fra fastlandet på Helgeland med naboer som Lovund og Træna.

Klimaet er værhardt, og vinterstid er øya ofte avskåret fra kontakt med fastlandet når hurtigbåten ikke kommer seg dit.

Om sommeren derimot, strømmer rundt 1600 reiselystne til den lille øya i Nordland.

Nå trues idyllen av en fylkeskommune som må spare penger.

– Sommerruta til hurtigbåten har vært som natt og dag hos oss. Vi kan ikke bare lene oss tilbake og akseptere dette. Vi må kjempe med nebb og klør, sier daglig leder i Myken destilleri, Roar Larsen.

Myken destilleri har blitt verdenskjent for sin brennevin basert på lokale råvarer. Roar Larsen mener sommerruta til hurtigbåten er avgjørende. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Kan i verste fall lede inn i konkurs

På Støtt brygge, ser de også mørke skyer i horisonten.

Daglig leder Eva Andersen anslår at sommerruta de 8 ukene midt på sommeren står for over halvparten av omsetningen.

Bortfallet av sommerruta vil gi et betydelig tap.

– Dette vil gjøre at vi fort kan stå i en del år med underskudd. I verste fall kan det lede inn i en konkurs.

Prisveksten gjør det heller ikke enklere. Som så mange andre må også Støtt brygge forholde seg til tøffere rammebetingsleser gjennom strømpris og økt varekost.

Daglig leder Eva Andersen i Støtt brygge frykter rutekutt vil føre til konkurs for bedriften. Foto: Støtt brygge

– Vi har forståelse for at fylket også må tenke økonomi, men det som er overraskende er at man har ikke informert om billettinntektene som denne ruten genererer, sier hun og fortsetter:

– Vi har en reiselivsstrategi hvor vi har sagt at vi skal utvikle reiselivet. Ruten vi har her og øyhopping på Helgelandskysten er kanskje det mest attraktive reiselivsproduktet i Norge.

12 fastboende, 2 restauranter

Nordland fylkeskommune kan spare 8,2 millioner kroner årlig om de kutter i hurtigbåtruta som blant anna går innom Myken om sommeren.

Det til tross for at fylkeskommunen selv beskriver ruta som et populært tilbud som både lokalbefolkninga, turister og reiselivsnæringa langs kysten har nytt godt av.

Opp mot 1600 turister er innom øya i løpet to måneder hver sommer.

– På få år har vi gått fra 20 sengeplasser til 80 nå. 12 mennesker bor her, likevel har vi to flotte restauranter på sommeren. Og butikk som er åpen hele året. Dette hadde vært umulig uten tilstrekkelig besøk på sommeren, sier Larsen.

Han forteller at den vanlige ruta til hurtigbåten kommer på kvelden klokka 21, og drar igjen klokka 05 på morgenen.

– Du skal være en veldig dedikert turist hvis det er noe som frister.

– Men det blir dyrere å drifte rutene, har dere forståelse for det?

– Mye koker ned til økonomi, det skjønner vi. Men i et samfunnsøkonomisk perspektiv er det ingen tvil om at ruta går i stort pluss.

– Vi må ha innbyggerne i fokus

Sommerruta mellom Bodø og Myken er satt på vent når årets sommersesong er over. Også ruta mellom Sandnessjøen og Myken skal opp til vurdering.

Fylkeskommunen ønsker å se den økonomiske utviklinga an, til første halvdel av 2023, før de tar en endelig avgjørelse.

Årsaken er den sterke prisveksten i 2022, og usikkerhet rundt inntekter til neste år.

Dersom fylkeskommunen går inn for en avtale på drift av den aktuelle sommerruta, binder den seg til en utgift på 8,2 millioner i året, de kommende ti årene.

– Hvor er det vi skal ta ned hvis vi ikke skal ta ned på sommerrutene? Har noen forslag til fergesamband vi kan ta ned på?

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Monika Sande, sier hun forstår frustrasjonen.

Hun forklarer at fylkeskommunen har sagt nei til å binde seg til en tiårskontrakt, fordi de har fått en så stor prisvekst i kollektivdrift.

– Vi må ha innbyggerne i fokus. Det er kjempeviktig med turisme, og jeg skjønner ønsket om å beholde sommerruta. Det ønsker jeg og. Nå må vi se hvor vi kan ta ned tilbud uten at det gjør så stor skade.

Fylkesråd Monika Sande sier hun forstår de som ønsker at sommerruta består som nå. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Innbyggerne må gjerne være med

– Vi har ikke mer tilbud enn vi burde ha i Nordland. Men nå har vi en prisvekts som er så høy, og den blir ikke kompensert. Vi er nødt til å gjøre noe. For det kommer enda større besparelser, sier Sande.

– Men innbyggerne er avhengig av at turistene kommer seg ut til nettopp innbyggerne på øyene?

– Jeg skjønner helt klart at de ønsker at turistene skal komme seg ut. Men vi må først se at vi klarer å gi tilbud til innbyggerne hele året. Det siste året hadde vi 1,4 millioner kroner i inntekt på denne ruta.

Sande sier fylkeskommunen skal lytte til innbyggerne.

– Vi skal gjøre Stortinget og regjeringa oppmerksom på at vi ikke er godt nok kompensert. Innbyggere og turister må gjerne være med å si at vi ikke trenger mindre tilbud, men mer.

Frykter at det ikke skal gå rundt

Roar Larsen er trønder og kjemiprofessor ved NTNU, og sammen med familien ble han værfast på Myken under en seiltur sommeren 2008.

De ble så fascinert av stedet at de noen år senere flytta dit. For å ha noe å leve av ble destilleriet startet ut av en vill idé sammen med flere andre.

Nå har Myken destilleri blitt verdenskjent. I tillegg til bedriften som lager brennevin basert på lokale råvarer, har flere andre bedrifter som livnærer seg på turister og andre besøkende vokst frem.

Destilleriet vil overleve, også uten sommerruta, sier Roar Larsen.

– Jeg tenker mer på de andre. De vi tjene mye mindre penger, kanskje så lite at det ikke går rundt. Folk snakker om Helgeland som den nye store stjerna på det norske reisekartet. At man skal slå beina under grunnlaget er tragisk rett og slett.