Myken ligger ytterst i havgapet i Rødøy kommune på Helgeland i Nordland.

Til vanlig bor det mellom 12–14 mennesker på øya, men i sommer er det daglig rundt 200 mennesker innom på besøk.

Øya opplever nå tidenes sommertrafikk.

– Det er så travelt at vi ikke rekker å telle hvor mange som er her, sier daglig leder Roar Larsen ved Myken destilleri.

Destilleriet, som er verdens første arktiske destilleri, ble etablert i 2014 i håp om å bringe nytt liv til lokalsamfunnet.

Nå kommer turister i hopetall for å besøke det unike destilleriet.

Frykter aktiviteten vil synke

– I fjor var det beste sesong noensinne, med ei omvisning hver dag. Denne uka har vi allerede hatt tre, i går tre og tre i morgen. Det er akkurat det nivået vi takler, sier Larsen.

Det er primært nordmenn som har funnet frem til den lille øya denne sommeren.

– Vi ser at nå er det nesten ikke utlendinger her. Det betyr også at det er folk som er vant til det norske kostnadsnivået, det er ikke like mange oppsperrede øyne over hva det koster.

Siden 2014 har Myken destilleri produsert gin og single malt whisky etter gamle tradisjoner. Her viser daglig leder Roar Larsen besøkende rundt i destilleriet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Men Larsen frykter at aktiviteten vil synke etter juli.

– Vi skulle gjerne fått strekt det litt utover i kantene. Nå er det veldig mye i juli, også er det lite ellers. Men vi har jo egentlig en mye lenger sesong.

– Folk kan komme og kanskje ha det litt roligere når de er her, men det er jo naturlig at folk kommer i ferietiden, sier han.

Mange reisende må bytte hurtigbåt på Myken. Da blir det fort folksomt på kaia. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Slår salgsrekorder

Oskar Torkelsson, er daglig leder på øyas eneste matbutikk, Myken Handel. Han sier butikken hans har slått flere salgsrekorder nå i juli.

– Det har vært godt trøkk fra midten av juni og frem til nå. Nordmenn kommer alltid med tomme hender, sier han.

Også overnattingssteder på Myken opplever kraftig vekst denne sommeren.

– Det tok helt av her i juni. Det har aldri vært noe lignende her med nordmenn, sier en lokal utleier.

Myken Handel, øyas eneste butikk. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– August og september kan bli krevende

På grunn av korona og reiserestriksjoner til utlandet ble det før sommeren spådd en «boom» i nordmenn som ferierer i eget land.

Reiselivseksperter har også rådet nordmenn til å ta ferien i eget land, for å redde norske reiselivsbedrifter.

Så langt har nordmenn droppet storbyene, og heller tatt turen til mindre steder i landet.

Dette har flere småsteder i nord fått erfare.

Leder for kommunikasjon og marked i Nordnorsk reiseliv, Siw Sandvik. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Vi har enormt mange turister nå i Nord-Norge, og spesielt ute i distriktene.

Det sier leder for kommunikasjon og marked i Nordnorsk reiseliv, Siw Sandvik.

Hun tror pågangen skyldes god markedsføring.

– Det viser også at vi har lykkes med å markedsføre de gjemte perlene som vi har rundt omkring, som ikke er så kjent.

Men gleden kan bli kortvarig.

– Vi har hatt hundre prosent bortfall av utenlandske turister. Nå håper vi med åpningen av grensen, at vi får noen flere enn det vi hadde forventet. Så er det jo også sånn at vi nordmenn stort sett ferierer i juli, og derfor kan august og september bli krevende.

– Jeg håper at vi fortsetter å feriere noen uker i året i Norge, og at vi også kan ta i bruk andre deler av året enn sommersesongen.