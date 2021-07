I dag klinger det i bjella på den ærverdige børsen i New York for norskeide Freyr Battery. Det skjer rundt klokken 14.00 norsk tid.

Selskapet har planer om å bygge fem batterifabrikker i Mo i Rana de neste årene. Det snakkes om 1500 nye arbeidsplasser og på sikt 10.000 tilflyttere til den gamle jernverksbyen.

Børsnoteringen gir Freyr tilgang til penger for å betale for etableringen i Nordland.

– Vi mener dette er en av største industrisatsingene i Norge i etterkrigstiden. Noen sier det er den største, sier administrerende direktør Tom Einar Jensen ubeskjedent til NRK.

Kun sju andre norskeide selskaper er blitt registrert på børsen i New York tidligere ifølge Freyr.

Batterier til 800.000 elbiler

Freyr har planer om å årlig produsere battericeller tilsvarende 800.000 elbiler. Og Jensen håper å ha produksjonen i gang allerede til neste år.

– Vi har sikret oss flere tomtearealer i industriparken på Mo. Inkludert et bygg på ved kaia der vi starter en pilotfabrikk. Så bygger vi fire nye fabrikker i rask rekkefølge.

Jensen understreker at de ikke bare vil selge til bilbransjen, men hele markedet. Selskapet har blant annet inngått intensjonsavtaler med Siemens og 24M.

– Viktig for Norge

NHO-sjef Ole Erik Almlid lovpriser satsingen til Freyr i Mo i Rana. Han bruker så store ord som at det er viktig for Norge at Freyr lykkes.

– Det er noe av det største som er gjort på Fastlands-Norge på mange tiår. Vi kommer til å huske tilbake på dette som starten. Dette er opplagt norsk industrihistorie, ifølge Almlid.

Almlid sier Norge har gode forutsetninger for batterifabrikker med god tilgang på fornybar energi samt mange industri og havnearealer.

Kan skape 30.000 arbeidsplasser

I tillegg til Freyr planlegger selskapet Morrow også en batterifabrikk i Arendal. Samtidig kjemper flere norske kommuner om å være vertskap for Hydro, Panasonic og Equinor sin batterisatsing.

– Vi ser et veldig stort potensial innen batteriproduksjon. Vi snakker opp mot 30.000 arbeidsplasser innen 2030. Dette kan bety mye for norske lokalsamfunn.

NRK forklarer Planer for tre batterifabrikker

Varsler byggestart i 2023.

Anslag på 1500 ansatte. Arendal Morrow Batteries - med Bjørn Rune Gjelsten, Agder Energi og Bellona.

Varsler byggestart 2023.

Anslag på 2000-2500 ansatte. Uavklart lokalisering Hydro, Equinor og Panasonic har gående en «anbudsrunde» over hele Norge.

Mulig byggestart rundt 2023.

Anslag på 2000 ansatte.

Billig å lagre strøm i batterier

Batteriproduksjon blir ofte koblet til elbiler, men ifølge energianalyse-selskapet Rystad Energy anslår at potensialet minst like stort i en annen bransje.

– Det er stort marked for batterier innen nettkraft-bransjen. Batterier er blitt den billigste formen for å lagre strøm. Sol og vindkraft produserer strøm noen timer av døgnet. Denne strømmen må lagres, sier administrerende direktør Jarand Rystad til NRK.

Rystad viser også til at strømtapet er lavt ved lagring i batterier. Kun 20 prosent forsvinner på veien, og batteriene er laget for å levere strøm når forbrukerne trenger den.

De neste årene kan Norge ha fått sine tre første gigafabrikker. Lengst har de kommet i Mo i Rana. Der har selskapet Freyr mål om å sende ut de første produktene allerede neste år. Illustrasjon: Se Nor AS

– Trenger 600 batterifabrikker

Analyseselskapet anslår at markedet trenger 600 nye batterifabrikker i verden for å møte behovet fram til 2050.

I dag finnes det knapt en stor batteriprodusent i Europa.

Sjansen er dermed stor for at elbilen du kjører er produsert med batterier fra Kina laget på kullkraft-strøm.

– Er norske politikere klar over potensialet?

Jarand Rystad i Rystad Energy sier markedet for batterier nærmest er utømmelig. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg tror kanskje ikke politikerne har tatt inn for seg hvor stort dette kan bli. Markedet er nærmest utømmelig. Markedet kan bli 600 fabrikker globalt, og vi skal bygge 3-4 fabrikker i Norge. Hvorfor stoppe der, spør Rystad retorisk.

Han mener alt ligger godt til rette for etableringen i Mo i Rana.

Trenger 1500 arbeidstakere til ny batterifabrikk, men kompetansen finnes verken i Norge eller Europa

– Det ser ut som det er gjort et grundig arbeid. Freyr har tilgang til billig strøm, en erfaren arbeidsstokk og god havnekapasitet. Det kan komme overraskelser på veien, men jeg er optimistisk, sier Rystad.