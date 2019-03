Fortsatt steile fronter etter ny sykehus-rapport

Kampen om hvilken by som skal ha sykehuset på Helgeland, ser foreløpig ut til å ha en klar vinner, og det er Mo i Rana.

Det kom frem da den eksterne ekspertgruppen la frem sin endelige anbefaling til styret ved Helgelandssykehuset.

I dag består Helgeland av tre sykehus, i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Ny sykehusstruktur kan gi store ringvirkninger i den langstrakte regionen, og de byene som taper kampen frykter tap av arbeidsplasser og lang reisevei.

Situasjonen er ikke ulik det som var sykehusstriden i Møre og Romsdal, hvor Kristiansund måtte bukke under for Molde.

Ekspertgruppen Ekspandér faktaboks Helgelandssykehuset satte ned en ekstern ressursgruppe, eller ekspertgruppe, som skulle komme med en begrunnet anbefaling for framtidens sykehusstruktur på Helgeland.

Anbefalingen kom i en endelig rapport tirsdag 19. mars.

Rapporten skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget når styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF skal behandle saken og endelig beslutning om veien videre fattes. Kilde: Helgelandssykehuset

– Løpet ikke kjørt

Mens ressursgruppen i rapporten åpner for at man også bør utrede muligheten for å legge sykehuset til Sandnessjøen på kysten, blir ikke Mosjøen nevnt i samme ordelag.

– Ingen trodde at det skulle komme noe nytt, sier en oppgitt Vefsn-ordfører, Jan Arne Løvdahl.

Av totalt 111 innspill som har kommet inn i arbeidet med rapporten, har de aller fleste tatt til orde for at sykehuset bør plasseres sør for Korgfjellet, altså ikke i Mo i Rana.

Løvdahl er likevel glad for at ressursgruppen fortsatt går inn for ett felles sykehus på Helgeland, men mener faggruppene ikke blitt lyttet til.

Daglig leder i Mosjøen og omegn næringsselskap, Espen Isaksen (t.v.) og ordfører Jan Arne Løvdahl i Vefsn kommune, hvor Mosjøen er kommunesenter. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er bortimot et makkverk som er lagt sammen, sier Løvdahl om rapporten.

– Dette er et arbeid som sikkert har kostet mange, mange millioner for Helgelandssykehuset. Jeg tror bruken i etterkant er svært liten, sier han.

Daglig leder i Mosjøen og omegn næringsselskap, Espen Isaksen, er ikke overrasket.

Han mener ekspertgruppen fremstår som lite ydmyke overfor miljøene på kysten og Sør-Helgeland.

– Er løpet kjørt for Mosjøen?

– Nei, på ingen måte. Vi er i startfasen. Vi var forberedt på dette, sier Isaksen.

Formannskapet i Vefsn kommune følger spent med når rapporten fra ekspertgruppen legges frem tirsdag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Glede i Sandnessjøen-leieren

I Alstahaug frykter de at én av sju innbyggere vil forsvinne om deres sykehus legges ned og at pasientflukt til Trøndelag. I Rana håper de at et nytt sykehus hos dem skal gjøre den største helgelandsbyen enda større.

I Alstahaug kommune vekker setningen om utredning av sykehus i Sandnessjøen forsterket håp.

Helgeland er delt i to: seks kommuner nord for Korgfjellet, 12 kommuner sør for fjellet. De 12 kommunene sørpå jobber sammen for å få sykehuset på sørsiden, men har ikke blitt enige om i hvilken by.

Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø vil ikke svare på om han nå forventer mer støtte fra Vefsn, som gjerne vil ha sykehuset til seg.

– Nå skal vi bruke tid på å oppsummere rapporten, sier han.

Ressursgruppa foreslår å legge ned sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen. Forslaget innebærer at Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

Rapport viktig milepæl

Nå skal administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir, ta med seg innspillene i rapporten til styret.

– Denne rapporten veier ikke mest, men den er en del av hele utredningen. Høringssvarene teller også, sier Gunnlaugsdóttir.

Hun kaller rapporten en viktig milepæl, men sier at den ikke vil veie mest når det endelige valget tas.

– Den blir en del av elementene som jeg kommer til å bruke sammen med min ledelse i det videre arbeidet, sier hun.