Mister kanskje sykehuset – frykter én av sju flykter kommunen

– Det er dramatisk, sier ordfører Bård Anders Langø (Ap) om rapporten som i dag ble lagt frem. Den foreslår:

Ett stort akuttsykehus i hele Helgeland

Legg sykehuset til Mo i Rana

Sykehuset i Sandnessjøen i Alstahaug kommune vil i så fall bli lagt ned og erstattet med et såkalt distriktsmedisinsk senter.

Distriktsmedisinsk senter Ekspandér faktaboks Et distrikstmedisinsk senter (DMS) er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling. Tjenester ved DMS kan også erstatte behandling på sykehus. Kilde: Helgelandssykehuset

En rapport fra Oslo Economics, på bestilling fra Alstahaug kommune, slår fast at hver sjuende innbygger vil flykte kommunen om sykehuset i byen legges ned.

– Det blir Alstahaugs Andøya, sier Langø og viser til flystasjonen i Andøy kommune som blir lagt ned i 2022, og som vil koste øykommunen i Vesterålen 300 arbeidsplasser.

Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø (Ap). Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Det er klart det vil gå utover barnehager, skoler, handel- og servicenæringen. Det vil få betydelige ringvirkninger for det meste ved en eventuell nedleggelse, sier Alstahaug-ordføreren om en nedleggelse av sykehuset i Sandnessjøen.

Kommunen på 7500 innbyggere sliter allerede med økonomien. Samtidig er sykehuset med sine cirka 350 årsverk den største arbeidsplassen ved siden av kommunen.

– Hele Helgeland og Nord-Norge taper

I Rapporten vedgås det at ett akuttsykehus i Mo i Rana kan bety at sør-helgelendinger heller velger å reise sørover.

– Vi står i fare for å få en stor pasientlekkasje dit. Det blir veldig langt til Mo, sier Langø.

Sandnessjøen ligge bedre an til å dekke Helgeland som en mer sentral plassering for å få hele Helgeland som pasientgrunnlag, mener Langø.

Det mener også lokalpolitiker Ann-Hege Lervåg (Sp) i øykommunen Vega. Hun er dypt skuffet over rapportforfatternes konklusjon.

Det er en katastrofe. Det er veldig langt ifra Vega til Rana. Vi skal først over hav, og så skal man i bil i flere timer. Ann-Hege Lervåg, lokalpolitiker (Sp)

– Jeg vil anbefale alle som har noe makt og myndighet til å begynne å jobbe for å se sørover til Namsos og St. Olavs hospital. Det er mye lettere å reise sørover for oss på Sør-Helgeland enn å reise nordover, sier Lervåg, som selv har måttet flytte til Namsos med en syk datter.

Ann-Hege Lervåg er lokalpolitiker i Vega for Senterpartiet. Hun er i permisjon som følge av sykdom i familien. Foto: Malvin Eriksen / NRK

– Det gjør det enda vanskeligere å flytte tilbake til Vega om dette vedtaket blir det som blir gjennomført.

– Du vil mobilisere til at man heller reiser til Namsos istedenfor Mo?

– Ja, men det er ikke med lett hjerte man gjør det. Men det er for å berge liv og for å kunne leve et normalt liv for dem som er på Sør-Helgeland. I dag er hele Helgeland og Nord-Norge tapere, sier hun.

– Rana en riktig avgjørelse for hele regionen

Rana-ordfører Geir Waage sier avgjørelsen er den riktige for hele regionen.

Geir Waage, ordfører (Ap) i Rana kommune. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Rana har det største sykehuset, i den største byen, med det mest varierte arbeidsmarkedet og hvor vi også har sykepleierutdanning og annen type utdanning, sier han.

Waage peker på at det presenteres en betydelig oppgradering og satsing på både prehospitale tjenester og distriktsmedisinske senter.

Nå skal anbefalingene ut på høring der alle, også folk flest, kan uttale seg. Deretter skal både sykehusledelsen og Helse Nord ta den endelige lokale avgjørelsen. Men det siste ord har helse- og omsorgsministeren.

