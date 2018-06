Forsvarsforsker: – Norge evner ikke å holde oversikt over egne havområder

Denne uken øver 36 russiske krigsskip ut i Barentshavet ikke langt fra norskegrensa. Den såkalte alarmøvelsen er den største øvelsen Russlands nordflåte har hatt på ti år, ble ikke varslet overfor norske myndigheter.

Forsvarsforsker Tormod Heier tror ikke norske myndigheter har evne til å selv patruljere egne havområder. Foto: Forsvaret

Samtidig pågår det nå i juni hektisk øvingsaktivitet utenfor Nord-Norge med amerikanske overvåkingsfly og flere krigsskip fra Nato. Det ligger allerede flere marinefartøyer i Andøy-området. Neste uke reiser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Andøya hvor han blant annet skal besøke et tysk marinefartøy.

Det er neppe tilfeldig Russland og USA har militære øvelser utenfor norskekysten samtidig, sier oberstløytnant Tormod Heier som er forsvarsforsker ved Forsvarets høgskole.

– Norske myndigheter har ikke lenger en tilstrekkelig militær evne til selv å overvåke disse enorme havområdene, sier han til NRK.

I øvelsen i Barentshavet er det også med skip som blir brukt til å flytte landstyrker, noe som er uvanlig. Foto: Den russiske nordflåten

Heier, som er ekspert på Nordområdene og forholdet mellom Norge, Russland og USA, mener at det som nå skjer ikke kan tolkes på annen måte enn at Norge nå får hjelp av stormaktene.

– Når det norske forsvaret ikke lenger har kapasitet til å opprettholde en nasjonal overvåking, vil naturligvis stormaktene og USA se seg nødt til å bistå.

Allerede før Stortinget i november 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon, kom advarslene om at ansatte ville søke seg bort. I juni i fjor slo Norges Offisersforbund alarm. Etter ett år er lite gjort og situasjonen er betraktelig forverret, mener tillitsvalgte.

Flere ganger har tillitsvalgte ved Andøy flystasjon advart mot at overvåkingen av havområdene i nord kan bli kraftig redusert, dersom ikke Forsvaret hindrer at flere folk slutter ved Andøya flystasjon.

– Provoserende

Sett med russiske øyne vil den økte militære tilstedeværelsen av amerikanske styrker i nabofarvannene til den mektige Nordflåten, virke provoserende og skremmende, tror Heier.

– Det innebærer at russerne ser behov for å trappe opp sine øvingsaktiviteter for å skape en troverdig forsvarsstyrke rundt sine strategiske undervannsbåter, sier han.

Selv om russerne nå oftere legger sine øvelser tett opp mot norskegrensen, ser ikke Heier noen grunn til uro.

– Det er svært liten sannsynlighet for at det blir noen konflikt i dette området, selv om begge land øver samtidig.

Fra russernes side er det trolig et poeng å prøve å øve uten å varsle norske myndigheter for å øke overraskelsesmomentet, tror Heier.

– Er her midlertidig

– Flyene er ikke i Norge på grunn av manglende nasjonal overvåkningskapasitet og de overtar ikke nasjonale oppgaver. Norge har en god situasjonsforståelse av våre havområder, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet. Foto: Mats Grimsæth

De amerikanske flyene er bare midlertidig i Norge, skriver Forsvarsdepartementet i en e-post til NRK.

– De er altså ikke her på grunn av manglende nasjonal overvåkingskapasitet, og de overtar ikke nasjonale oppgaver, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch.

Hun forklarer hvorfor samarbeidet med allierte om maritim overvåkning er forsterket.

– Overvåkning av havområdene våre er blant Forsvarets viktigste oppgaver i fredstid, men Nord-Atlanteren er stort, og behovet for overvåkning er økende.

Frisch understreker at alliert tilstedeværelse i Norge er forutsigbart for Russland.

– Russland har tradisjonelt en lav terskel for å protestere mot forsvarstiltak i Norge. Den rotasjonsbaserte øvingen og treningen gir ingen saklig grunn til russiske reaksjoner, sier hun.