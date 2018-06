36 russiske krigsskip seiler nå ut i Barentshavet

Det er The Independent Barents Observer som nå melder at større områder i Barentshavet er stengt for sivil frakt og overflyging av sivile passasjerfly. Årsaken er den største øvelsen Russlands nordflåte har hatt på ti år.

36 krigsskip og støtteskip er nå på vei ut til Barentshavet. I tillegg er det rundt 20 fly i luften. Langs kysten av Kolahalvøya blir mer enn 150 forskjellige rakett- og artilleri våpensystemer og spesialutstyr distribuert. Øvelsen skal vare til neste uke.

– Det har vært et høyt aktivitetsnivå fra russisk side i nord i flere år. Vi registrerer at denne øvelsen føyer seg inn i det bildet, sier Ivar Moen, oberstløytnant og talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

Russland har tidligere annonsert at de innen 2020 vil øke antallet brigader fra dagens 70 til 109 i nord. De har også meldt om nye soldater spesialtrent for arktisk krigføring. Foto: STRINGER/RUSSIA / Reuters

Ikke varslet

Han beskriver dette som en såkalt alarmøvelse, som Norge ikke ble varslet om.

– Da er det ikke naturlig å varsle veldig bredt. Men det er russisk side som sier at dette er en alarmøvelse, sier han.

Men han bekrefter at Norge følger nøye med på det som nå skjer.

– Det er vår jobb å ha et godt bilde av aktiviteten som foregår i tilknytning til landet vårt. Vi monitorerer aktiviteten hver eneste dag. Vi følger selvsagt også med på denne øvelsen, sier han.

Målrettet øvelse

Nettstedet til det russiske militæret skriver at øvelsen er en målrettet øvelse for å bekjempe en stor fiende. Flåten kommer til å skyte med ulike marinevåpen, inkludert missiler, miner og torpedoer.

Blant krigsskipene er missilkrysseren «Marshal Ustinov», ubåtskipet «Severomorsk» og de største landingsskipene «Kondapoga», «Georgy Pobedonosets» og «Aleksandr Obrakovsky».

Uten å spesifisere klasser eller navn, sier nordflåten at både atomdrevne og dieselubåter deltar.