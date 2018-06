Tillitsvalgte spår kollaps i den maritime overvåkinga

Hvordan vil dere beskrive personellsituasjonen ved Andøya flystasjon?

Vi ønsker å understreke at Luftforsvarets ledelse tar situasjonen på Andøya på største alvor. Så langt i år har man levert meget godt på Andøya. Det er en del naturlig avgang på Andøya ifm at personell pensjonerer seg. Samtidig har vi nytt personell under utdanning. I tillegg er det noen som av ulike årsaker velger å slutte, men vi vet også at mange har lyst til å bli med videre.

Det vil alltid være en viss bekymring i en slik stor omstillingsprosess, og vi forstår frustrasjonen mange kjenner på. Det er tatt viktige strategiske beslutninger som skal styrke forsvarsevnen. Dette krever omfattende endringer som treffer enkeltmennesker og avdelinger hardt.

- Tillitsvalgte mener man står i fare for å måtte halvere oppdraget som følge av at folk slutter. Hvor alvorlig mener dere situasjonen er?

Luftforsvaret har fokus på å levere på oppdrag som er gitt. Vår evne til å gjennomføre aktivitet med våre maritime patruljefly avhenger av et balansert personelloppsett. Hverdagssituasjonen som vårt personell opplever på Andøya er utfordrende for oppdragsløsningen.

Ivaretakelse av personellet gjennom tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere riktig kompetanse vil være avgjørende for å lykkes. Det er arbeid på gang for å legge forholdene til rette for at personellet skal fortsette og være med inn i en spennende framtid for Luftforsvaret og den maritime flykapasiteten. I en overgangsperiode mellom gammelt og nytt system kan det være perioder med lavere aktivitet enn normalt.

- Tillitsvalgte opplever at det ikke er kommet på plass tiltak som kan få folk til å bli. Hvilke tiltak er blitt satt i gang, og hvilke planlegges iverksatt framover?

Luftforsvaret tar på alvor den enkeltes utfordringer i møte med de forestående endringene. Vi har over en periode etablert en mer systematisk tilnærming til de utfordringene personellet møter i forbindelse med omstillingen. Personellets ledelse ved Andøya ble i fjor høst tilført spesialistkompetanse ifm endringsledelse for å planlegge lokale tiltak og sentral situasjonsforståelse. Det er avholdt lederforum i organisasjonen for å styrke arbeidsgiverrollen og dialogen med de ansatte. Det er gitt rekrutterings- og beholde tiltak til personell med særdeles kritisk kompetanse. Dette har vært gjennomført i dialog med de tillitsvalgte, og vil ha effekt mer i det korte perspektivet. Ytterligere flere tiltak er løpende til vurdering og beslutning.

Det er viktig for både personellet selv og sjef Luftforsvaret at det etableres forutsigbarhet for personellet for fremtiden. Denne forutsigbarheten skapes i dialog mellom ansatt og arbeidsgiver. Det er derfor gjennomført omstillingssamtaler med den enkelte for å avklare fremtidig behov og ønsker, som i den videre prosessen vil vurderes ift Forsvarets behov. Resultatet her har vært utgangspunkt for å utvikle "Andøya-pakken", med utgangspunkt i Statens virkemiddelpakke som skal legge forholdene til rette ved den fremtidige flyttingen til Evenes. I den er det avklart en rekke forhold som skal løses av tiltak av både økonomisk og ikke-økonomiske karakter. Samlet sett skal dette bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i omstillingsprosessen.

Luftforsvaret erkjenner at tiltak vil være nødvendig i perioden frem mot at aktiviteten med maritime patruljefly legges ned på Andøya i løpet av en femårsperiode.

- Vi jobber med å utvikle gode planer og tydeliggjøre framtidsutsiktene og mulighetene for den enkelte. Vi ønsker at alle våre ansatte, så snart som mulig, vet hva planen er for dem. Samtidig må jeg få berømme de ansatte for den uvurderlige innsatsen de legger ned hver dag for å løse det viktige MPA-oppdraget; uttrykker Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.