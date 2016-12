Mann (27) og kvinne (26) tiltalt etter det brutale ranet i Korgen

August 2014 ble en kvinnelig bankfunksjonær i Korgen i Hemnes utsatt for grovt ran hjemme i sitt eget hus rett etter at hun kom hjem fra jobb.

Ranerne, som var ikledd finlandshetter, la kvinnen i bakken og stripset både hender og føtter fast. Deretter ble hun truet med replika av en pistol og en hagle og bedt om å oppgi koden til bankhvelvet, kommer det fram av tiltalen.

Da kvinnen svarte at hun ikke kunne koden, tok de ifølge tiltalen med seg cirka 16.500 i kontanter, to bankkort og en mobiltelefon, og forlot boligen med kvinnen liggende i kjelleren med hender og føtter stripset.

Tre uker etter ranet slapp politiet en overvåkingsvideo fra en butikk i Hattfjelldal, som de mente viste to personer som sto bak ranet.

TV-program bidro til oppklaring

Politiadvokat Kathrine Frøysa forteller at TV2-programmet «Åsted Norge» var en viktig årsak til at to personer ble pågrepet. Foto: Frank Nygård / NRK

En oppklaring i saken kom imidlertid ikke før TV2-programmet «Åsted Norge» tok for seg hendelsen i februar i år, forteller politiadvokat Kathrine Frøysa i Nordland politidistrikt.

– Da saken ble tema på riksdekkende TV kom løsninga ganske raskt. Programmet har i så henseende vært av stor betydning for at vi nå har kunnet ta ut tiltale mot to personer, sier Frøysa til NRK.

Begge de tiltalte har erkjent å ha begått ranet. Frøysa forteller at strafferammen for grovt ran er fengsel inntil 12 år.

– Den ene av dem er tidligere straffedømt for lignende forhold, opplyser Frøysa.

Det var Rana Blad som omtalte saken først.

I 20-årene

De to ble pågrepet i en leilighet i Oslo i mai etter en politiaksjon. Kvinnen er 26 mens mannen er 27 år, kommer det fram av tiltalen.

I tiltalen kan man videre lese at de to, foruten grovt ran, også er tiltalt for å ha stjålet en varebil i Grong dagen før ranet fant sted. Denne ble til slutt hensatt i Kongsberg.

I tillegg er de tiltalt for å ha tatt ut til sammen 18.300 kroner ved å bruke to av fornærmedes bankkort.

Lettet

NRK har vært i kontakt med den fornærmede kvinnen, som ikke ønsker å kommentere saken. Men bistandsadvokat Halldis Årseth sier til Rana Blad at kvinnen naturligvis er lettet over at saken ser ut til å være oppklart,

– Hun ser fram til å kunne få gjort seg ferdig med saken og lagt den bak seg, sier Årseth til avisa.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Rana tingrett, fra 7. til 10. februar.

Det kan også bli lagt ned påstand om erstatning og/eller oppreisning til den fornærmede kvinnen.