Forlenget varetekten med fire uker: – Viktig at de ikke påvirker hverandres forklaringer

Den 27. desember ble en tre måneder gammel jente innlagt på Ullevål sykehus, med alvorlige skader. Spedbarnet var i Oslo på ferie med sine foreldre og søsken. Familien er fra Nordland fylke.

Etter undersøkelser på sykehuset konkluderer det medisinske personellet med at spedbarnets alvorlige skader er uforenelig med farens forklaring.

Både far og mor blir pågrepet av politiet. Barnets far erkjenner at historien han ga til sykehuset ikke er sann, og at han hadde påført barnet vold før innleggelsen på sykehus.

Mor og far til barnet blir satt i varetekt. Faren blir siktet for grov mishandling, mens moren siktes for passiv medvirkning til vold. Moren og resten av familien var ikke sammen med faren og spedbarnet da skadene skjedde.

Barnets tilstand forverrer seg, og moren blir løslatt under oppsyn for å være med barnet. Hun blir senere løslatt fra varetektsfengsling, men siktelsen opprettholdes.

Barnet dør søndag, 7. januar 2018. Faren blir kort tid etterpå siktet for drap.