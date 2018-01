Far siktet for drap etter at spedbarn døde

Barnet har ligget skadd på Ullevål sykehus siden 27. desember etter at det ble påført alvorlige skader som gjorde henne kritisk syk. Barnet døde søndag kveld klokken 22.

Politiet opplyser at barnet og familien, som til vanlig bor i Nordland, var på ferie i Oslo da barnet den 27. desember ble påført alvorlige skader som gjorde henne kritisk syk.

– Det tre måneder gamle spedbarnet som har ligget kritisk skadet på Ullevål siden romjulen døde i går kveld. Barnet hadde ferske skader, men også eldre skader fra påført vold, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt.

Politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt. Foto: Øzgur Tufan / NRK

Foreldrene ble pågrepet på sykehuset. De er siktet for grov mishandling. Faren har erkjent delvis straffskyld for grov mishandling, opplyste politiet til NTB i forrige uke.

– Vil ikke gå inn på klientens reaksjoner

– Det er ingen tvil om at dette er en svært alvorlig og tragisk sak, men jeg kommer ikke til å gå noe nærmere inn på min klients reaksjoner eller saksforholdet som sådan enda, sier den siktede farens advokat, Svein Holden.

Holden sier han er kjent med at politiet har endret siktelsen til drap, men vil ikke gå noe nærmere inn på hvordan klienten forholder seg til den nåværende siktelsen. Han sier de vil komme tilbake til spørsmålet om straffskyld.

– Nå antar jeg at politiet vil bruke den nærmeste tiden til å foreta flere undersøkelser, så regner jeg med at min klient blir forespurt om nærmere avhør.

– Skadene ikke forenlige med forklaring.

AMK-sentralen ble varslet av familiemedlemmer, og barnet ble fraktet til sykehus i ambulanse.

På sykehuset ble det konstatert at skadene på barnet ikke var forenlige med fars forklaring om hendelsesforløpet. Sykehuset varslet da politiet, og faren ble pågrepet og siktet for grov mishandling i nære relasjoner.

– Denne typen grov vold mot et forsvarsløst spedbarn er meget alvorlig, og etterforskningen av slike saker har høyeste prioritet hos politiet. Vi bruker derfor store ressurser i denne etterforskningen, sier politiadvokaten.

Også barnets mor ble senere pågrepet. Hun er siktet for passiv medvirkning til volden. Kvinnens forsvarer Kirsten Sigmond sier til NRK at moren ikke har erkjent straffskyld. Hun bekrefter at moren ikke var til stede da det ble ringt etter ambulanse.

– Faren til barnet som er varetektsfengslet siktet for vold mot barnet, har vi nå utvidet siktelsen mot for også å gjelde drap.

Kirsten Sigmond forsvarer moren til barnet. Foto: Simon Solheim / NRK

– Har vært en stor belastning for mor

Morens forsvarer, Kirsten Sigmond sier at hun ikke vært i kontakt med mor etter at hun fikk beskjeden om at barnet døde.

– Jeg vet at hun har tatt siktelsen hardt. Det har vært en veldig stor belastning for henne å være siktet og at det har vært tøft å være varetektsfengslet i den første perioden hvor datteren lå på sykehuset, sier hun til NRK.

Kvinnen ble løslatt på onsdag, men fikk være sammen med datteren på sykehuset fra tirsdag. Sigmond sier hun håper at siktelsen mot barnemoren frafalles.

Etterforskes med full styrke

I løpet av dagen skal barnet obduseres og politiet venter nye svar på bakgrunn av undersøkelsene. Den siste uken har politiet blant annet gjennomført tilrettelagte avhør med barnets søsken.

– Siden hendelsen har det allerede vært gjennomført en omfattende etterforskning med åstedsundersøkelser og avhør av familie og andre vitner i saken. Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover, sier Henriksbø.

Politiet etterforsker saken med full styrke grunnet alvorlighetsgraden.

– Vi ser på denne typen alvorlig vold mot barn som noe av den mest alvorlige kriminaliteten vi har. Derfor bruker vi også store ressurser på saken.