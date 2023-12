– Det er leit å lese om Juliannes opplevelse av sin graviditet og barseltida, og har forståelse for at det har vært en vond tid for henne, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i helsedirektoratet i en e-post til NRK.

Helsedirektoratet holder nå på å revidere retningslinja for barselomsorg og omsorg.

– Helsetjenesten bør fortløpende vurdere om tilbud som bidrar til å forebygge og behandle psykiske plager i denne sårbare tida bør forbedres, sier hun.

– God sosial støtte og hjelp fra personell med tilstrekkelig kompetanse kan bidra til å motvirke negative symptomer og også bidra til vellykka amming.

Er det stor nok bevissthet rundt dette med barseltid og kvinners psykiske helse i barseltida?

– Det er bevissthet rundt dette. Helsedirektoratet er opptatt av at individuelle behov for omsorg avdekkes og gis i tilstrekkelig grad. Helsedirektoratet er også opptatt av at barseldepresjon eller depressive symptomer kan ha konsekvenser for morsrollen, samspill og ernæring av barnet.

Har Julianne et poeng når hun etterlyser mer omsorg, og større åpenhet og forståelse for den overgangen det er å bli mor?

– Helsedirektoratet er kjent med at det etterlyses bedre barselomsorg fra flere hold, både fra brukere, bruker- og interesseorganisasjoner og fagorganisasjoner. Direktoratet vil ta dette med i det videre arbeidet med revisjon av barselretningslinja, sier Torunn Janbu i helsedirektoratet til NRK.