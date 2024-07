Hver formiddag er 84 år gamle Eva Milch på jobb.

Eva dedikerer utallige timer til å sy gjenbruksbind for jenter hun har aldri møtt.

Jentene som bruker bindene hennes bor 11.500 kilometer unna i Kenya og Somalia.

Med over 3.500 timer bak symaskinen har Eva sydd mer enn 20.000 bind, og sørger dermed for at skolejenter kan møte hverdagen med trygghet og selvtillit.

Starten på syprosjektet

Det hele startet for fire og et halvt år siden da Eva og hennes venner var på deres ukentlige mandagstreff på Kafé Nordvest i Hammerfest.

Eva er godt kjent med Veronika Holmgren som har ansvar for kaféen.

Veronika viste fram et strikket bind til damene og spurte.

– Hva er dette?

– Det var slike bind vi brukte i gamle dager, svarte 84 år gamle Eva Milch.

Alle damene samlet på kaféen visste hva det var.

Det var Veronika Holmgren som fikk Eva til å sy bind. Foto: Bethel Britto / NRK

Veronika fortalte damene at jenter i Kenya som ikke har penger til å kjøpe bind, drar heller ikke på skolen når de har mensen.

Dette traff Eva, og minnet henne om sin mor som var ivrig på at jentene i familien skulle ta utdanning.

Derfor bestemte hun å sy så mange bind som mulig. Nå er hun en del av et større prosjekt.

Hjernen bak prosjektet

Den norsk-somaliske sykepleieren og kvinneaktivisten Safia Abdi Haase startet dette prosjektet i 2015, etter et besøk i Kenya.

På besøket så hun at Røde Kors i Kenya drev med et lignende prosjekt.

Safia forteller at hun har selv opplevd hvordan det føles å være fattig og ikke ha tilgang til bind. Derfor var det ekstra viktig for henne å bidra til prosjektet.

Safia Abdi Haase sørger for å ta med bindene fra Norge til Afrika. Foto: Plan International

Fikk bind fra hele landet

Veronika Holmgren ble inspirert av Safia da hun så henne strikke bind på et kvinnedagen-arrangement i Hammerfest.

Kort tid etter skrev Veronika et innlegg på Facebook om Safias arbeid.

– Jeg tagget Safia i innlegget og spurte om noen kunne hjelpe henne, forteller Veronika.

Da fikk de tilsendt strikket bind fra hele landet.

Gjenbruksbind er bra for miljøet, mener Safia Adbi Haase. Foto: Bethel Britto / NRK

– Det var flere videregående skoler som strikket bind i valgfagstimene, og de som ikke kunne strikke, sendte oss truser som jentene kunne bruke, sier Veronika.

Mindre fravær fra skolen

Safia forteller at det er tre gode grunner for å lage gjenbruksbind til jentene:

Det gir dem muligheten til å gå på skolen når de har mensen.

Det hindrer kvinner i fattigdom fra å bruke unaturlige materialer under menstruasjonen.

Det er bedre for miljøet. For særlig i afrikanske land, hvor det ikke finnes søppelsystemer, kaster de fleste bind som inneholder plast ut i naturen.

Hos Eva kan man finne bind overalt. Også i putekassen ute på terrassen. Foto: Bethel Britto / NRK

Safia forteller at resultatene fra prosjektet er tydelige.

– Jentene er ikke lenger redde for å komme på skolen når de har mensen. Og derfor har vi observert mindre fravær, opplyser Safia.

I tillegg har Eva sendt oppskriften på bindene, slik at flere kvinner i Kenya og Somalia kan sy dem selv.

Eva har ingen planer om å slutte med hobbyen. Foto: Bethel Britto / NRK

– Alle kan gjøre en forskjell

Eva mottar jevnlig stoff og tråd fra innbyggerne i Hammerfest, og foreløpig har hun ingen planer om å slutte med syprosjektet.

– Alle kan gjøre en forskjell, enten i det store eller i det lille. For meg er det helt greit å bruke tre-fire timer hver formiddag på dette prosjektet, sier Eva.