I fem år har ansatte og lokalbefolkningen i Andøy kjempet med nebb og klør for å beholde Luftforsvarets 333-skvadron i kommunen.

Og det har ikke manglet på støttespillere.

Senterpartiet gikk til valg på å reversere vedtaket, og ble belønnet med 54 prosent av stemmene i Andøy.

Også SV og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran fra Nordland har tatt til orde for at Andøya måtte bestå.

På Hurdalsjøen i dag kom «dommen»:

– Senterpartiet mener det av forsvarspolitiske og økonomiske grunner er klokest å videreføre Andøya flystasjon med overvåkningsfly. Men det er et flertall i Stortinget som ikke ønsker å innse det åpenbare, sier Willfred Nordlund. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Andøya flystasjon er ikke nevnt med et ord i den nye regjeringsplattformen.

Dermed vil det militære eventyret som startet på Andøya i 1957 være over når Forsvaret avvikler basen i 2023.

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp), som selv er fra Vesterålen, skjønner at mange velgere er skuffet.

– I dag er det nok mange som er skuffet over at vi ikke nådde fram med vårt standpunkt. Det er et flertall i Stortinget som ikke ønsker å innse det åpenbare. At det er uklokt å ikke videreføre flystasjonen med overvåkningsfly, sier Nordlund.

Det var et hardt slag for innbyggerne i Andøy da Høyre, Ap og Frp i 2016 bestemte at Andøya flystasjon skulle legges ned. Kommunen frykter at hver femte innbygger vil forsvinne når Forsvarets 300 arbeidsplasser legges ned. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Og legger til:

– Vi har fått en plattform som på mange områder og enkeltsaker gir en helt ny retning sammenlignet med hva Solberg regjeringen stod for. Min og Senterpartiets kamp for en kraftig satsing i Nord-Norge er noe som skjer hver dag.

Ordfører: – Jeg er forbanna

Ordfører Knut Andreas Nordmo (Sp) sier at han er skuffet over sitt eget parti etter dagens nyheter.

– Med tanke på hva som har stått i programmet, og det som er uttalt i valgkampen, så må jeg si at jeg er skuffet. Veldig skuffet. Det er veldig trist på vegne av Senterpartiet, og på vegne av Ap og Sp sin troverdighet i forsvarspolitikken. Men mest av alt er jeg jo forbanna.

– Hvorfor er du forbanna?

– Det er på bakgrunn av hva som er sagt og hva som har blitt skrevet under valgkampen. Konsekvensen av dette er at fortsatt skal andøysamfunnet være i en ørkenvandring. Det er ingenting som er sagt noe om hva som skal skje med de 12.000 dekarene med attraktivt næringsareal, midt i kommunesenteret. Mitt ansvar som ordfører er å ivareta andøysamfunnet.

Nordmo er klar over hva han nå må gjøre.

– Jeg vil be om møte med partileder, forsvarsminister, statsminister og hele gjengen, for jeg må få vite hva alt dette betyr.

Oppretter fond

Den nye regjeringen vil opprette et fond for Andøy kommune på 250 millioner kroner.

– Dette skal ikke føre til avkorting av andre tilskudd til Andøy kommune eller hindre kommunen fra å få andre midler til næringsvirksomhet.

Regjeringa vil også bidra til flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Andøy kommune, blant anna gjennom å styrker romindustrien, legge til rette for økt aktivitet i reiselivsnæringa og gjennomføre utbygging av Andenes havn.

Plaster på såret

Som plaster på såret for nedleggingsvedtaket har Solberg-regjeringen de siste fem årene drysset millioner over Andøy-samfunnet.

Til sammen har staten, Nordland fylkeskommune og kommunen selv bevilget 125 millioner kroner til omstilling i Andøy.

Denne uka kom nok en gladnyhet:

Målet med omstillingsprogrammet er å bidra til å skape 350 arbeidsplasser i kommunen innen 2023.

Men det har ikke vært enkelt.

I flere år har Andøya ventet på å få vite om Forsvaret blir eller forlater kommunen. Forsvaret båndlegger et 12.000 mål stort areal som skulle frigis for å skape ny aktivitet.

En rekke aktører meldte raskt interesse. Deriblant flyselskapet Widerøes datterselskap, Widerøe Technical Services.

Ifølge Bladet Vesterålen la Widerøe planene på is i fjor vår. En av årsakene var at Forsvaret fortsatt ikke hadde bestemt seg for hva de ville med Andøya.

Ifølge samme avis gikk det samme vei med en pilotskole som ønsket å etablere seg i kommunen.

I fjor høst bekreftet Forsvaret at de fortsatt vil beholde et lite område på Andøya, også etter at overvåkingsflyene forsvinner i 2023.

Men den infrastrukturen Forsvaret vil beholde ikke er noe som skal være i daglig drift.