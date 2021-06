Flyr er det nye tilskuddet til norske flyselskap.

Tirsdag signerte de en tariffavtale med fagforeningen til pilotene, Norsk Flygerforbund. Dette skal forsikre de ansatte om at de blir tatt vare på økonomisk.

Slik beskrives ikke situasjonen for noen måneder tilbake.

En permittert pilot, som ønsker å være anonym, anklager selskapet i å først forsøke å ta utnytte av pandemiens mange permitteringsofre.

– Tilbudet jeg og flere andre fikk av Flyr, var et skambud på spisskompetanse i Norge. Etter min mening helt klart opportunisme for å bruke pandemien til det den er verdt.

40 prosent lønnskutt

Mannen som er intervjuet, har gitt NRK dokumentasjon på tilbudet fra Flyr.

Grunnlønnen han har i Norwegian er på 1,26 millioner kroner i året. Det han fikk tilbudt fra Flyr var på 750.000 i året.

Hadde han godtatt dette, ville det vært med et lønnskutt på rundt 40 prosent. Over en halv million kroner fra lønnen til hans nåværende stilling i Norwegian, som han er permittert fra.

Her er tilbudet på grunnlønnen som piloten fikk fra Flyr. Dette er et tilbud som ble gitt før tariffavtalen med Norsk Flygerforbund ble undertegnet. Lønnen til Flyr-ansatte skal nå være vesentlig bedre, ifølge forbundet. Foto: Skjermdump

Grunnen til at han ønsker å være anonym er at han skal tilbake som kaptein for Norwegian i løpet av året.

– Man søker jo nye muligheter, og det som dukket opp i Norge var Flyr. Mange av oss som søkte der fikk positivt svar, men tilbudet deres var det ingen jeg kjenner som godtok. Arbeidstiden ville gjort meg ute av stand til å planlegge andre ting i livet. Jeg så på det som nedverdigende.

Flyr er ikke enig i denne fremstillingen. Les svaret deres nedover i saken.

Parkerte Norwegian-fly på Sola lufthavn. Nå som samfunnet åpner opp igjen, skal kapteinen tilbake i jobb hos Norwegian i løpet av året. Foto: Ove Hunstok

– Vesentlig bedre enn utgangspunktet

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund, forteller at det er viktig å ha på plass en tariffavtale, slik at det er en ryddighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Flyr har gode planer og intensjoner om hvordan de ønsker å bygge opp selskapet sammen med de ansatte. Da var det greit å komme frem til en avtale.

Uten tariffavtaler er det lett å ta utnytte av sårbare ansatte, sier Carlsen.

– I denne bransjen er det jo mange selskap som er ute etter å utnytte krisen i bransjen nå. Det er mange piloter som er arbeidsledige, og mange selskap har brukt dette til å presse ned betingelsene. Her har vi en motpart som ser verdien i en balansert avtale.

Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund. Foto: Norsk Flygerforbund

Carlsen vil ikke kommentere uttalelsene til den omtalte piloten, ettersom avtalen nå er inngått mellom forbundet og Flyr.

Men han bekrefter overfor NRK at avtalen som nå ligger på bordet er mye bedre enn det som ble tilbudt tidligere.

– Vi er veldig godt fornøyd med å få på plass en tariffavtale. Flyr har allerede ansatt en rekke piloter som har undertegnet avtaler med dem. Denne tariffavtalen er vesentlig bedre enn den de allerede har akseptert.

– Skiller denne avtalen seg fra SAS og Norwegian sine?

– Tariffavtalen inneholder samme elementer. Det er alltid slik at i Norge er mye regulert i loven. Den regulerer og beskytter de ansatte, som ferie og fritid. Avtalene kan sikkert gjøres enklere, men hovedinnholdet er det samme, sier han og legger til:

– Så blir avtalen selvsagt et utgangspunkt. Men inngangslønnen er helt kompatibel med andre selskap, sier Carlsen.

Flyr forsvarer avtalen

Juridisk direktør i Flyr, Frode Berg, sier at hva som er god nok lønn er subjektivt for hver enkelt person.

Han er ikke enig i at det originale tilbudet som ble sendt ut før tariffavtalen var på plass, forhindret de ansatte å kunne leve et normalt liv.

– En kaptein hos oss ville i tilbudet vi opprinnelig sendte ut, ha en lønn på over én million kroner. Det kan godt være at dette er lavere enn i selskap der en kaptein har jobbet i 20 år og befinner seg på øverste lønnstrinn. En annet pilot kan oppleve at lønnen i Flyr er høyere. I tillegg må det tas i betraktning at vi legger opp til ansattvennlige turnuser, som gjør det mulig å kombinere jobb med fritid og familieliv.

En incentivordning skal også gjøre det mer lukrativt å ta en jobb hos Flyr.

– Vi i Flyr har en overskuddsdelingsmodell hvor alle våre ansatte får ta del i verdiene og resultatene vi skaper sammen. Dette i motsetning til andre selskap, hvor lukrative bonus- og incentivordninger ofte er forbeholdt toppledelsen.

Selskapet kommer til å kun basere seg på ansatte som er direkte ansatt i selskapet, som de ser på som en bærekraftig modell for fremtiden.

– Dette vil bidra til å motvirke trenden vi har sett de siste årene. Hvor utstrakt bruk av outsourcing, utflytting av arbeidsplasser til lavkostland, bruk av bemanningsselskaper og driftslisenser utenfor Norge og Skandinavia har blitt den nye normalen.

De er fornøyd med å nå få på plass den nye tariffavtalen.

– Tariffavtalen gjør at selskapet og de ansatte får forutsigbare og gode rammer for å etablere og utvikle Flyr i det norske markedet. Vi skal representere noe nytt og positivt i luftfarten som skal støtte opp om den norske modellen.