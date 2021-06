Onsdag klokken 11:30 tok det første Flyr-flyet av for selskapets aller første flyvning. Til stede på flyvningen var samferdselsminister Knut Arild Hareide fra KrF, Avinor-sjef Abraham Foss og grunnlegger og styreleder i Flyr, Erik Braathen, samt administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid.

Hareide er spent på lanseringen.

– Jeg tror det blir veldig spennende. Vi vet at luftfarten er utrolig viktig for Norge. Jeg tror Flyr har mulighet til å lykkes, sier samferdselsministeren. Han utelukker statlig støtte i første omgang, slik andre flyselskap har sett under pandemien.

– Dette er et nytt selskap, og vi ønsker en likebehandling av de aktørene som er der, og på vei ut av pandemien er det ikke det som er mest aktuelt, svarer Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) på Oslo lufthavn før avgang med Flyr sin første flyging til Tromsø. Foto: Torstein Bøe / NTB

Få fly

Flyr ble etablert i august i fjor av tidligere direktør i Braathens og styreleder i Norwegian, Erik Braathen.

Selskapet har til nå en flyflåte bestående av to fly. Nettopp det kan bli en utfordring for det nyetablerte selskapet, ifølge Steen. Den store utfordringen til Flyr blir å vokse fort nok til at de faktisk blir kostnadseffektive.

– Når du har to-tre fly så kan de flyene være veldig effektive. Men man skal drifte en hel organisasjon. De må opp i et visst antall fly og en viss aktivitet for at de skal kunne klare seg, forklarer han.

NHH-professor og flyekspert Frode Steen. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Styreleder Braathen forklarer den forsiktige åpningen.

– Vi starter forsiktig. Dette er et nytt selskap. I likhet med alle andre selskaper bygges ikke dette umiddelbart, og vi ønsker å skalere dette på en god og riktig måte, slik at det både driftsmessig og økonomisk er forsvarlig, sier Braathen.

Grunnlegger og styreleder i Flyr, Erik Braathen. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

God timing

Samtidig tror professoren selskapet forventer at det skal ta tid, og mener forretningsmodellen til Flyr er bærekraftig - i utgangspunktet.

– Ja det er i utgangspunktet bærekraftig, de har gjort mye riktig. Det som blir utfordringen er at det er dårlig plass i det markedet de skal inn i, sier Steen.

Steen mener han at timingen av lanseringen er god, når stadig flere reiselystne nordmenn blir vaksinert.

– Jeg tror det er mye oppsparte reisebehov- og ønsker. Sånn sett er det nok ikke den verste tiden å komme i gang når vi nå får vaksinedosene våre. Men det er klart at de må vokse fort dersom de skal tjene penger.

Også Braathen mener timingen er god.

Administrerende direktør, Tonje Wikstrøm Frislid, sammen med kabinbesetning på Oslo lufthavn før avgang med Flyr sin første flyging til Tromsø. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det er hvert fall et riktig tidspunkt. Bransjen har ligget nede, og markedet kommer tilbake, så timingen er jeg overbevist om er veldig bra, sier han til NRK.

Steen tror også nordmenn kan forvente seg å fly billig i sommer.

– Jeg tror vi kan vente at det blir billigere å fly fremover, så lenge vi har tre aktører som skal bygge seg opp igjen, sier NHH-professoren.

– Begrenset optimist

Steen tror nøkkelen til å stjele markedsandeler fra SAS og Norwegian ligger i at Flyr klarer å skille seg tilstrekkelig ut fra de to etablerte aktørene. Samtidig tror han markedet for fritidsreiser er veien å gå.

– De må ikke bli for like de to andre. Men det er samtidig vanskelig å finne en rolle som ligner enten for mye på SAS eller for mye på Norwegian. Jeg tror de må satse på fritidsmarkedet, slik Norwegian gjør. Det er fordi det kanskje ikke vil være så stort frafall i fritidsmarkedet som i forretningsmarkedet, sier Steen.

På spørsmålet om hvilke markedsandeler Flyr må kapre, svarer Braathen følgende.

– Vi er nye, så vi må ta litt her og litt der.

Steen er usikker på hvordan fremtiden ser ut for Flyr.

– Jeg ønsker de lykke til.

Du er ikke optimist?

– Jeg er hvert fall det de kaller begrenset optimist, avslutter Steen.