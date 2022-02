Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag måtte et fly fra Widerøe snu på vei fra Bergen til Bodø.

Grunnen?

En passasjer var truende både mot passasjerer og besetningen.

Mannen ble stripset på hendene og overlevert til politiet i Bergen. Widerøe politianmelder nå mannen og krever erstatning.

Men hendelser som den på søndag har blitt vanligere og vanligere de senere årene. Nå har det kommet til et nivå hvor Luftfartstilsynet har sett seg nødt til å gå i samarbeid med flyselskapene og Avinor for å få bukt med problemet.

Uregjerlige passasjerer har vært et økende problem de siste årene.

Til tross for mange færre flyvninger under korona, har antallet uønskede situasjoner holdt seg høyt. Bare i 2021 var det 192 situasjoner med slike passasjerer, mot kun 43 i 2011.

Det skyldes blant annet misnøye rundt munnbindpåbud, sier Nanna Hermanvik, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet.

– Vi ser at det nå gjennom pandemien har tatt seg opp. Vi tror mye av det går på bruk av munnbind. Det provoserer mange, i tillegg til alle de andre kravene på en flyplass. Det har vært med på å eskalere og øke antallet hendelser.

Alkohol står i sentrum

I USA ble det rapportert inn over 3100 slike hendelser til FAA i 2021. 76 prosent var relatert til passasjerer som nektet å bruke munnbind, ifølge Parat.

Tallene i 2019, hvor det ikke var påbudt med munnbind, viser derimot at det var hele 276 slike hendelser på norske fly.

Leder i Parat kabinforbund, samt hovedtillitsvalgt og kabinansatt hos Widerøe, Sissel Vian, kjente hun ble redd for kollegene sine da hun så saken, mandag.

– Dette er uakseptabel oppførsel fra vedkommende, og det er skremmende for både

ansatte og for passasjerer.

Hun sier at hun har opplevd hendelser på jobb, men ikke like ekstrem som den på søndag.

– Hvorfor skjer dette oftere og oftere?

– Det er vanskelig å peke på én ting, men det er blitt billigere å fly. Det er mange flere som flyr enn før. Når folk vil kose seg, så drikker de ofte alkohol. Vi ser ofte en sammenheng mellom utagerende oppførsel på fly og rus.

Mindre kontakt mellom passasjer og personell

Den økende trenden med uregjerlige passasjer er satt i høysetet hos både flyselskapene og myndighetene.

I 2019 ble man enige om at noe burde gjøres og fra og med i år varsler Luftfartstilsynet et samarbeid mellom flyselskapene og Avinor for å motvirke problemet.

– Man ser jo en økende trend, som har ført til et målrettet samarbeid på tvers av flyselskaper, sammen med myndighetene. Det er en menneskerett å føle seg trygg på jobb, og det er trasig at det finnes slike mennesker som skaper en utrygghet.

En av grunnene til at slike passasjerer kan være vanskeligere å plukke opp på forhånd, er flere automatiserte prosesser.

– Du har kontroll på hva du serverer i flyet, men ikke på det de inntar før de går om bord. Det er fokus på at man ikke skal slippe inn synlig berusede passasjerer.

Men.

– Med automatisk innlevering av bagasje og skanning av billett, så mister du noen ledd kontra det du hadde før.

I dag kan folk sjekke inn både seg selv og bagasje på egen hånd. Da blir det færre menneskelige kontaktpunkt.,

Likevel er det ledd som skal forhindre dette. Det sier også Hermanvik i Luftfartstilsynet.

– I all hovedsak er dette flyselskapenes ansvar, og de har god trening og rutiner for å ivareta dette. Luftfartstilsynet følger opp, også jobber vi videre med alle flyselskapene og Avinor for å finne bedre løsninger og forhindre at slike hendelser oppstår.

