Frelsesarmeen

Til tross for at det i år har vært utfordringer knyttet til mindre kontanter i omløp, trofaste grytevakter som ikke kan stå vakt fordi de er i risikogruppen og mindre folk i gatene, melder også om økt giverglede.

– Det norske folk viser seg fra sin beste side i omsorg for vanskeligstilte, også når man selv kanskje har det vanskeligere, sier kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg.

I løpet av den første sendingen av «Håp i ei gryte» fikk Frelsesarmeen i fjor inn om lag 400.000 kroner. I år fikk de 2 millioner.

Redd Barna

Redd Barna har opplevd økt giverglede for deres julekampanje i år og ligger over det de hadde under fjorårets julekampanje.

Det er svært gledelig å se at givergleden der ute blant folk er stor i et år da ekstra mange barn har det vanskelig som følge av koronapandemien, sier Redd Barnas markedsdirektør Ingrid Svendsen.

Røde Kors

Givergleden har dette året vært fantastisk. Våre givere gir mer enn noen gang, og vi har også hatt veldig god respons på innsamlingskampanjer som for eksempel eksplosjonen i Beirut i August og vår juledugnad for barn i krig og konflikt, sier Nina Larsen, markedssjef i Røde Kors.

Blå Kors

Vi merker et veldig trykk i år og medfølelse for det nære. Vi opplever et særlig påtrykk av folk som ønsker å gi fysiske julegaver. Korona gjør at folk får bedre tid til å tenke. I koronatiden har hjemmene blitt mer lukket og for mange har det vært en tøff tid. Jeg fikk nettopp en telefon fra en bestemor som ringte og som ikke hadde penger å gi til barnebarna. Da kunne vi koble henne med noen givere som passet. I år har vi fått mer enn nok julegaver og det er rørende å se. Det vi ikke får gitt bort i jula, kommer vi til å spare på å gi til familier som trenger det til bursdagsgaver til neste år. Det er jo slik at mange foreldre frykter en invitasjon i sekken til barna, fordi de ikke har råd til å gi bort en bursdagsgave. Da kommer disse julegavene godt med, sier Anne Kjersti Kverner, ansvarlig for inntekter i Blå Kors.