Millioner deles ut i anonyme brev: – Et ekte julemysterium

– Jeg måtte lese brevet to og tre ganger før jeg trodde det jeg så. To millioner kroner er ikke akkurat hverdagskost for oss, sier Bjørn Edvart Andersen, leder i Frelsesarmeen i Kristiansand.

Mandag fikk de to millioner kroner i den tradisjonsrike julegryta i gågata. Med gaven fulgte et brev fra anonyme givere.

De er opptatt av at pengene skal brukes på å bekjempe barnefattigdom i byen.

– Dette er en noen som følger med på hva som skjer lokalt, og som har fått med seg at det er mange barn som lever under fattigdomsgrensa, sier Andersen.

Giverne forteller at det gjør vondt å lese om familier som ikke har penger til å feire jul.

– Nå kan vi hjelpe mer enn tusen barn

For tre uker siden fikk også Blå Kors Kristiansand et anonymt brev og to millioner kroner.

Daglig leder Arvid Solheim, sier det er den største enkeltgaven de noen gang har fått.

– Vi er utrolig ydmyke over tilliten giverne gir oss. Nå kan vi hjelpe mer enn tusen barn og unge med klær til jul, timer i kulturskolen og dress til konfirmasjonen, sier han.

Frelsessoldat Jan Ove Møvik er takknemlig. Nylig mottok Frelsesarmeen to millioner kroner i julegryta i Kristiansand sentrum Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Én uke etter fikk Vågsbygd kirke i Kristiansand et tilsvarende brev, med ønske om at to millioner skulle brukes på barn og unge.

Nils Terje Andersen har vært sokneprest i Vågsbygd i 16 år. Aldri før har han vært med på å motta en større og mer mystisk gave.

– Dette er et ekte julemysterium. Vi møter barnefattigdommen i hverdagen vi også. Det beste vi i kan gjøre nå, er å åpne fellesskapet enda mer og rekruttere flere barn og unge til kirka, sier presten.

Vågsbygd kirke i Kristiansand fikk nylig to millioner kroner fra anonyme givere. Foto: NRK

Barnefattigdommen har økt

Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Over 110.000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bare i Kristiansand lever 1400 barnebarnefamilier under fattigdomsgrensa.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap), sier det er flott at sjenerøse innbyggere vil bidra.

– Disse organisasjonene gjør et omfattende arbeid med å bekjempe fattigdom i byen vår. At de nå kan styrke virksomheten, skaper en bedre by.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap), tror den sjenerøse gaven vil gjøre Kristiansand til en bedre by. Foto: Svein Sundsdal

Skaper spekulasjoner

Det er mange i Kristiansand som spekulerer i hvem de anonyme giverne er og om det er de samme som står bak alle tre gavene.

Nå går ryktene om det vil komme flere gaver før jul.

Margrethe Mathisen og Christina H. Paulsen har også hørt om gavene.

– Når giveren er anonym viser det at personen er mer opptatt av å gi enn å fremme seg selv, mener Paulsen.

– Det er nok også lettere å gi det man vil når man ikke står fram med fullt navn. Kanskje vedkommende er vokst opp i Vågsbygd, sier Mathisen.