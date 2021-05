Erlend Vivelid Nilsen har vært på det norske fluefiskelandslaget siden 2006.

Han vært medlem av Norges Jeger- og Fiskerforening (NJFF) helt siden han ble meldt inn som barn på 90-tallet av foreldrene.

Men selv om det er Norges største interesseorganisasjon for det han har viet livet til, vil han ikke være medlem der lengre.

Erlend Vivelid Nilssen meldte seg inn i NJFF som barn på 90-tallet. Nå vil han ikke være medlem lenger. Foto: Privat

– Mye av grunnen var rovdyrpolitikk, men hovedsakelig på grunn av en forvaltning jeg ikke støtter. Alle fiskermiljøene jeg vandrer i snakker om det samme, sier Nilsen.

Han hevder det er frustrerende å se at de går så hardt ut mot rovdyrpolitikken, men ikke greier å være der med tanke på den store belastningen oppdrettsnæringa har vært på fiskebestandene i de siste 40 årene.

– Det er noe alle sportsfiskere merker. Når de første skal engasjere seg politisk bør de gjøre det godt nok på alle områder, mener Nilsen.

Fakkeltog for ulvejakt

NJFF er jegerne og fiskernes interesseorganisasjon. I år fyller de 150 år og har over 110.000 medlemmer. I år får de over 13 millioner kroner i statsstøtte.

Bjørnar Neteland bruker all sin fritid på sportsfiske og lager dokumentarfilmer. Han vil ikke være medlem av en organisasjon der han ikke føler han får støtte for de viktigste sakene.

– De arrangerer fakkeltog med tusenvis av mennesker i Oslo for ulvejakt, men oppdrettsnæring, som beviselig er den største trussel for fisken, er ikke så viktig da. Mange er medlem for villaksen og bryr seg om den, men der er det ikke så mye trøkk, mener han.

Bjørnar Neteland sier NJFF gjerne går i fakkeltog for ulvejakt, men at organisasjonen bruker for lite energi på å sikre fisken og viltets beste. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han mener det er en tydelig kontrast, som kanskje tyder på at jegere og fiskere ikke nødvendigvis trenger å være under samme organisasjon.

– Jeg har ikke noe problem med jegere, og jeg har jaktet en mye selv. Men det er klare forskjeller. Jeg synes at det er viktigere å ha fokus på fisken og viltet, og ikke så mye på jegeren og fiskeren – som er det NJFF ofte jobber for, sier han.

Han synes det brukes for mye tid å fronte deres rettigheter og hvordan jegere og fiskere skal lykkes.

– Jeg kjenner veldig få fiskere som er medlem av NJFF i dag. Jeg tenker det er et stort problem når de som har flest felt-døgn ikke føler seg hjemme. Det er dumt når det er denne foreningen og organisasjonen som egentlig skal knytte oss sammen og bygge opp denne interessen for fremtiden.

Bjørnar Neteland mener det må være mer fokus på fisken og viltet. Ikke så mye på jegeren og fiskeren. Foto: Erlend Vivelid Nilssen

Roser lokalforeningene

Neteland legger til at det gjøres veldig mye bra av lokale lag rundt om i Norge, men at det er da oftest er en eller flere ildsjelers fortjeneste.

– Er det meg som sportsfisker som er viktigst, eller det at min sønns generasjon får fiske som er viktigst, spør Reidar Staalesen, som er også er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Foto: Benedikte Grov / NRK

Reidar Staalesen er lærer og bruker fritida på fiske og restaurering av ørretbekker.

Han synes lokalforeningene gjør mange gode tiltak rundt omkring i landet, men savnet støtte fra hovedorganisasjonen da han var medlem.

– Har ikke meldt meg ut i protest, men klarer ikke å kjenne oss igjen i arbeidet vi opplever utad fra NJFF. Hvor er fakkeltogene mot truslene for laks og sjøørret, spør han.

NJFF: – Utfordring å samle interessene

Kommunikasjonsansvarlig i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad, erkjenner at det er en helt relevant debatt som løftes frem av sportsfiskerne, og at det alltid er rom for forbedring.

– Vi er ett av to land i verden som har en interesseorganisasjon som samler både fiskere og jegere. Vi synes det er en styrke, for i bunn og grunn handler dette om en god naturforvaltning og ivaretakelse av høstingstradisjonen.

Farstad hevder at de i de siste årene spesielt har utvikla seg og gått mer i den retningen disse fiskerne etterlyser. Nemlig større fokus på fremtida og bærekraft.

Kommunikasjonsansvarlig i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad. Foto: privat

– Vi har et vedtak fra sist landsmøte som sier vi i større grad enn tidligere skal arbeide med miljøsaker. Vi skal ha en tydelig miljøprofil. Barne- og ungdomsarbeidet er bedre enn noensinne, mener han.

Han tviler ikke på at de har gode intensjoner med kritikken, men er uenig i utgangspunktet for debatten.

– Vi har et betydelig engasjement sammen med Norske Lakseelver ved å følge hele oppdrettsnæringa. Vi kommer med innspill hele veien. Det er en kjempeutfordring. Det er vi helt enige i, men at vi sitter stille i båten stemmer ikke, sier han og legger til:

– Nå har vi senest en sak oppe om sjølaksefiske. Jeg håper den lander på riktig side for sportsfiskerne. En betydelig innsats av dette står vi for, sammen med mange andre, men det har de kanskje ikke fått med seg, spør Farstad.

Har det blitt for stort sprik mellom jegerne og sportsfiskernes interesser?

– Jakt og fiske har utvikla seg fra å være en høstingskultur rotfesta i det å bo i et spredt land langs kysten, til etter hvert å ha blitt prega av sport og fritidsaktivitet. Da blir særinteressen dyrka mer, og det blir et større sprik mellom disse.

Farstad stiller likevel spørsmålstegn ved hvor mange sportsfiskere det faktisk er som har meldt seg ut, og skilter med en medlemsvekst på over 6000 nye medlemmer siden i fjor.