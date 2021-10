Onsdag er det ventet at de som bruker ferge får seg en ordentlig gladnyhet.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har sammen bestemt at fergeprisene skal ned med 50 prosent.

Noen kan sågar få fergeturen gratis, om de ikke har annen forbindelse.

Det er gode nyheter for Marlen Thoresen, som bor på Herøy i Nordland.

Hun har tidligere sagt at hun betaler 50.000 i året for ferge, og ønsker endringene velkommen.

– Det er jo veldig bra at man får ned prisene, for dette er jo veien vår. Vi har ikke noe annet valg. Men jeg er spent på når det skjer, og hvordan det skjer, og hvor de skal ta pengene fra.

Marlen Thoresen er spent på hva politikerne bestemmer seg for. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Hjemmekontoret sparte tusener

Heldigvis for Thoresen har jobben hennes gjort det mulig å ha mer hjemmekontor den siste tiden, så inntil videre kan hun roe ned på fergebruken.

Hun lurer likevel på hvor staten og fylkeskommunen skal ta pengene fra, når fergesambandene tjener inn mindre penger.

– Blir det høyere skatter, for eksempel, er det jo ikke så bra. Men vi bør uansett ha en billigere reisevei. Hurtigbåtprisene bør også gå ned, for det er også ganske dyrt.

Og akkurat der er samfunnsøkonom Erlend Bullvåg enig.

Han lurer på hvor pengene skal komme fra, og hvorfor hurtigbåtene ikke får samme behandling.

– Hvis det er sånn at bruken av bilen blir dyrere i takt med drivstoffprisene, så blir det rart. Det er noe ulogisk med dette. Hvorfor blir ikke hurtigbåtene gratis? Skal de bruke mindre penger på hurtigbåtene? Det er fylkenes finansiering som blir følsomt her.

Samfunnsøkonom Erlend Bullvåg. Foto: Oliver Rønning / NRK

Lakseoppdrettere sparer millioner

Men der privatpersoner sparer tusener hvert år på endringene, er hverdagen en helt annen for lakseoppdretterne langs kysten.

Her er det snakk om millionbeløp, bekrefter Johan-Edvard Andreassen, daglig leder på lakseslakteriet Salten N950 i Gildeskål kommune.

– Det betyr utrolig mye. Akilleshælen vår har vært geografien i alle år. Vi får kanskje ikke gjort noe med avstanden enda, men det er klart at etter hvert som vi får opp produksjonen, så er det snakk om millionbeløp vi kommer til å spare på transportkostnader.

Også næringslivet vil nyte godt av lavere fergepriser. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Kommunikasjonssjef i oppdrettsselskapet Nova Sea, Anette Davidsen, er enig i at endringen er positiv.

Men det forutsetter at det ikke går utover tilbudet som selskapet er avhengig av ut fra slakteriet på Lovund.

– Vi forutsetter at dette ikke går på bekostning av verken kapasiteten eller regulariteten på sambandet. Ferga er hovedfartsåren vår, og vi er helt avhengige av gode og stabile fergeforbindelser som sikrer at vi får laksen inn til fastlandet både fort og ofte.

Ferjesamband i Norge med under 100.000 passasjerer Ekspandér faktaboks Disse ferjesambandene i Norge hadde ifølge ferjedatabanken.no færre enn 100.000 passasjerer i 2019. Hisarøy - Mjånes (Vestland) – 8480 passasjerer

Barmen - Barmsund (Vestland) – 8741

Mekjarvik - Kvitsøy (Rogaland) – 10356

Digermulen - Finnvik (Nordland) – 12859

Stokkvågen - Træna (Nordland) – 18159

Mosjøen - Hundåla (Nordland) – 18453

Igerøy - Tjøtta (Nordland) – 18629

Nordnesøy - Kilboghamn (Rødyøysambandet) (Nordland) – 18649

Ortnevik - Måren - Nordeide (Vestland) – 23244

Sund - Horsdal - Sørarnøy (Nordland) – 33122

Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad (Vestland) – 36678

Abelnes - Andabeløy (Agder) – 38206

Daløy - Haldorsneset (Vestland) – 38384

Molde - Sekken (Møre og Romsdal) – 38540

Fjelberg - Sydnes - Utbjoa (Vestland) – 45495

Kinsarvik - Utne (Vestland) – 45710

Festøya - Hundeidvika (Møre og Romsdal) – 46854

Fedje - Sævrøy (Vestland) – 49585

Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona (Møre og Romsdal) – 50498

Florabassenget (Vestland) – 52640

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt (Nordland) – 55177

Arasvika - Hennset (Møre og Romsdal) – 63539

Svolvær - Skrova - Skutvik (Nordland) – 64936

Skei - Gutvik (Trøndelag) – 67051

Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal (Møre og Romsdal) – 77207

Nesna - Nesnaøyene (Nordland) – 77868

Masfjordnes - Duesund (Vestland) – 81132

Drag - Kjøpsvik (Nordland) – 81423

Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella (Vestland) – 84633

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund (Nordland) – 84799

Husavik - Sandvikvåg (Vestland) – 87913

Jektvik - Kilboghamn (Nordland) – 94276

Tjøtta - Forvik (Nordland) – 95223

Horn - Igerøy (Nordland) – 95292 Kilde: Ferjedatabanken.no/statistikk

Usikker på betydningen

Samferdselsråd i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, sier at han enda ikke har fått snakket med sine partifeller om nøyaktig hva endringene betyr for fergesambandene i Nordland.

Selv om det fremdeles er mye som er uklart, er han likevel svært glad over nyheten.

– Dette er kjempebra. Sp prøvde seg på et prøveprosjekt i 2005 knytta til gratis ferger for enkelte områder. Nå ser det ut til at alle steder med under et visst antall reisende får gratis ferge. Og at man får redusert pris øvrige plasser også.

I øysamfunn uten annet samband enn ferge blir overfarten gratis. I tillegg blir det gratis ferjer på strekningar der det er færre enn 100.000 passasjerar i året, ifølge VG.

Bentzen sier mange øyer i nord nå vil få gratis ferger.

– Det er veldig gledelig at regjeringa har sagt i valgkamp, følges opp. Jeg forventer at de andre partiene som er opptatt av distrikt og arbeidsplasser i hele landet, stemmer for dette i Stortinget.

– Det er bra for de som bor der, men ikke minst for næringslivet. En gledens dag.