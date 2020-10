Ap vil kutte prisen for rabattordning på ferger: – Bør ikke koste mer enn tusen kroner

Stortingspolitiker Åsunn Lyngedal og Arbeiderpartiet har nå fremmet et forslag om å sette ned Autopass-prisen på ferger fra 3600 til 1000 kroner i Stortinget.

Autopass gir biler en rabatt på 20 prosent.

Men for å få tilgang til rabatten på fergene, må du inn med minimum 3600 kroner.

Det mener Lyngedal er altfor mye.

– Jeg ser ingen grunn til at dette skal koste mer enn tusen kroner. For folk langs kysten er ferga en del av veien, sier Lyngedal til NRK.

Kuttet prisen i sommer

I forbindelse med koronasituasjonen i vår, besluttet regjeringen å redusere inngangssummen på Autopass fra 3600 kroner til 1200 på klasse 1.

Men fra 1. juli ble den satt opp igjen til den ordinære prisen på 3600.

Lyngedal vil ned på samme nivå som i sommer.

– Jeg har snakka med ordførere langs hele kysten. Det er vanskelig for mange å betale 3600 kroner med én gang. Dette handler om at også de med lav inntekt skal ha tilgang til rabatten som alle andre.

Slik fungerer rabattordningen på ferje Ekspandér faktaboks For å oppnå maks rabatt må det opprettes en AutoPASS-ferjekonto hvor man betaler inn på forskudd. Forskuddsbetalt avtale gir 50% rabatt for privatkunder og 40% rabatt for firmakunder (17% på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling). På ferjene taes det betalt via AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, og betalingen blir trukket fra innbetalt forskudd på AutoPASS-ferjekonto. Forskuddsbeløpene er satt til: Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 600

Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 14 300

Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 27 100 Forskuddsbeløp på AutoPASS-ferjeavtale ble midlertidig satt ned fra 08.04.2020 da folk flest hadde lavere forbruk under korona-pandemien. Fra 01.07.2020 settes forskuddsbeløpene tilbake til ordinært beløp. Hva er AutoPASS? AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen. Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer. I 2019 startet den nye betalingsordningen «AutoPASS for ferje» på flere ferjestrekninger i landet. Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort. Kilde: Autopass.no

Viktig for lakseoppdrett i Herøy

En av kommunene som er avhengig av fergeforbindelser er Herøy kommune på Helgeland i Nordland. Foto: Elss Jacobsen

En av kommunene som er avhengig av fergeforbindelser er Herøy kommune på Helgeland i Nordland.

Ordfører Elbjørg Larsen støtter forslaget om å senke prisene på autopass og mener det vil bety mye for innbyggerne om dette slår gjennom.

– Det er folk som pendler blant annet, som det er viktig for. Det er også viktig for næringslivet, ikke minst. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra næringslivet som har kjempestore utlegg på den prisen som er nå.

Fergeforbindelsen er viktig for at næringslivet i Herøy skal fungere. Det er flere oppdrettsselskaper etablert i kommunen.

En av de er Seløy Sjøfarm som i 2019 leverte 10 000 tonn laks, noe som tilsvarer rundt 50 millioner laksemiddager, skriver Hblad.no.

Larsen synes det er bra forslaget fremmes i Stortinget.

– Lokalt har vi jo også jobbet med saken over lang tid, så dette gir vi oss ikke på.

Hareide har tidligere avvist forslaget

Fra 1. juli ble prisen satt opp igjen til den ordinære prisen på 3600.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide svarte ut spørsmålet på Stortinget tidligere i sommer. Da uttalte han at midlertidigheten ved den nedsatte prisen var en forutsetning:

– Når det gjelder tiltaket som innebar reduserte forskudd med en tredjedel for å oppnå rabatter med Autopass, var det en forutsetning at ordningen skulle gjelde ut juni 2020, skriver Hareide i et skriftlig svar til Lyngedal.

Helge Orten er leder i kommunikasjons- og transportkomiteen på Stortinget. Foto: Roar Strøm / NRK

Helge Orten (H), som er leder i kommunikasjons- og transportkomiteen på Stortinget ser ulempene med den høye inngangsprisen.

– Forskuddsbetaling rammer både pendlere og yrkestransporten. Dette ble tatt opp med Samferdselsdepartementet allerede i sommer, og det jobbes med å finne mer fleksible løsninger, sier Orten.

Flere løsninger kan være aktuelle, ifølge Orten.

Blant annet at brukerne selv bestemmer hvor mye de vil betale i forskudd. Eller man kan vurdere å fjerne forskuddsbetalingen helt og holdent.

– Jeg vil tro det er bred politisk enighet om å legge om systemet, og vi er i god dialog med departementet, sier Orten.

– En enkel sak

Lyngedal håper nå at flere partier stiller seg bak forslaget hennes.

– Dette er en relativt enkel sak. Jeg håper at vi får et budsjettvedtak før jul. Jeg kan ikke se for meg at noen partier skal være spesielt imot, sier hun.

– Men du foreslår 1000 kroner mot 1200,- som var prisen i sommer?

– Ja, det kan files på i ettertid, men jeg ser ingen grunn til at det skal koste mer enn tusen, sier hun.

Selv er hun en flittig bruker av ferga Bognes-Skarberget fordi hun bor i Narvik.

– Dette er en liten sak på Stortinget, men en stor sak for folks hverdag.