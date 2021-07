Bilferga Vardehorn på sambandet Drag Kjøpsvik har gått på grunn ved fergeleiet på Drag. Det bekrefter administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.

– Vi jobber med å få båten av grunn og få passasjerer og biler i land, sier han til NRK.

Politiet er varslet av Hovedredningssentralen om hendelsen og har gjennomført avhør av skipperen.

Det er trolig teknisk svikt på styringen som er årsak til uhellet.

Politiet opplyser at dykkere er på vei for å undersøke skroget på ferja.

– Ut fra opplysningene vi fikk var det ingen dramatikk, sier operasjonsleder Mats Bernhoft i Nordland politidistrikt.

Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

49 personer om bord

Politiet er nå i kontakt med mannskapet for å finne ut mer om hendelsesforløpet.

– Det er for tidlig å si noe om. Vi må få gjort avhør av de involverte for å finne ut hva som har skjedd i forkant som gjorde at de ikke gikk til fergeleiet, men i fjæra, sier han.

Etter det politiet kjenner til skal ingen av de 41 passasjerene har kommet seg i land. I tillegg skal det ha vært 8 mannskap om bord i ferga.

Det er foreløpig ukjent hva som er årsaken til hendelsen.

Skjermbildet fra Marine Traffic viser den vanlige ruta. Ved anløpet i formiddag er det mye som tyder på at ikke alt gikk som det skulle. Foto: Skjermdump / marinetraffic.com

– Må vente på flo

Blant de reisende er Bjørn Kvalvik. Han er fortsatt om bord i ferga sammen med sin livsledsager.

– Jeg satt i bilen akkurat da det skjedde. Jeg så det bar galt av gårde dette, vi kom til å havne i fjæra. Det gikk også en alarm underveis, sier han.

Kvalvik sier likevel at det hele foregikk uten dramatikk.

– Vi har fått informasjon fra styrmann om at de venter på flo og har kontaktet slepebåt. Vi må være om bord til sjøen flør. Vi får bare vente og se, vi har det jo bra om bord her, sier han.