Hver sommer strømmer tusenvis av turister fra hele verden til Moskenes i Lofoten. Her ligger øygruppas mest populære fjell Reinebringen, idylliske fiskevær og kritthvite strender.

Men majestetisk natur er ikke nok. Lille Moskenes med rundt 1000 innbyggere har en elendig økonomi.

Kommunen bruker mer penger enn de får inn, og dermed øker underskuddet hvert eneste år.

Moskenes kommune er inne i det såkalte Robek-lista for tiende år på rad.

Et hus ved havet – i en kommune med svært dårlig råd. Foto: John Inge Johansen / NRK

Til neste år er kassakreditten brukt opp, og kommunen må kanskje låne enda mer penger – om de får. Så langt er kreditten på 100 millioner kroner, avdrag på denne har ikke kommunen penger til å betale.

Men kommunen kan ikke gå konkurs.

Det finnes en løsning, men bestemmelsen i kommuneloven som skal ivareta kommuner med dårlig betalingsevne har aldri vært brukt.

Årsaken er at konsekvensen er så stor at den neppe blir gjennomført.

Det er en grunn til det, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland.

– Dersom bestemmelsen om betalingsinnstilling benyttes, vil samtlige kommuner i Norge få en dårligere kredittvurdering og høyere rente. Det vil slå ut for alle, sier han.

En bedrift ville gått konkurs

– Hadde vi vært en vanlig bedrift, hadde vi gått konkurs for flere år siden, sier ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen (Bygdelista).

Sammen med de andre politikerne i kommunestyret har de svært lite handlingsrom når de vedtar hva kommunen skal bruke penger på.

Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes. Foto: John Inge Johansen / NRK

En viktig utgift er lønn, og for å bruke bedriftssammenlikningen: Om bedriften går konkurs finnes det et lønnsgarantifond.

For en kommune er det lovparagrafen om betalingsinnstilling som kan benyttes, men det har aldri vært gjort i Norge.

Betalingsinnstilling Ekspandér faktaboks Kommunbelovens §29-2 Hvis en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe et vedtak om betalingsinnstilling. Det skal straks sendes en melding til departementet om et slikt vedtak. Hvis det ikke blir truffet vedtak etter første ledd, kan departementet vedta en betalingsinnstilling for den kommunen eller fylkeskommunen det gjelder. Departementet skal kunngjøre betalingsinnstillingen i pressen og i Norsk lysingsblad. Hvis kommunen eller fylkeskommunen har ett eller flere kommunale eller fylkeskommunale foretak etter kapittel 9, skal departementet sende en melding om betalingsinnstillingen også til Foretaksregisteret. Når det er truffet et vedtak om betalingsinnstilling, skal departementet straks oppnevne en tilsynsnemnd for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsnemnda skal bestå av ordføreren eller fylkesordføreren, kommunedirektøren og minst tre medlemmer som er oppnevnt av departementet. Hvis kommunen eller fylkeskommunen har parlamentarisk styreform, skal kommunen eller fylkeskommunen representeres av ordføreren eller fylkesordføreren og kommunerådets eller fylkesrådets leder.

Hvert eneste år påløper det underskudd i driften av Moskenes kommune. Neste år regner de med å være skyldig 40 millioner ved utgangen av året.

Det kommer ikke av ekstravagant pengebruk.

Kommunen har bare en skole, en barnehage, et sykehjem og et kombinert rådhus/NAV/legesenter i samme bygg.

Administrasjonen i kommunen er slanket til et minimum og budsjettene vedtas med underskudd.

MOSKENES: Nabokommunene i Lofoten er lunkne til sammenslåing.

– De to siste og det neste året har vi et realistisk budsjett, men de er ikke i balanse, og dermed er de ikke godkjent av statsforvalteren. Det gjør at plasseringen i Robekregisteret fortsatt står ved lag, sier Rasmussen.

Nå har statsforvalteren satt i gang et større kartleggingsprosjekt. Det viser så langt at bemanningsbyråer og vikarer spiser en stor del av kaka, og at det er innbyggere med spesielle helseutfordringer som utgjør kostnader som kommunen ikke får refundert.

Men Moskenes er ikke den kommunen som har vært lengst under statlig kontroll. Nordreisa kommune havnet i registeret for 15 år siden og har vært der siden.

Lofotens mest populære fjell Reinebringen, idylliske fiskevær og kritthvite strender – det er Moskenes kjent for. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Bremanger i Vestland fylkeskommune er også blant de som kom inn i 2008 og fortsatt er der.

Trenger hjelp

Moskenes har forsøkt å gjøre noe med problemene sine.

For to år siden ønsket politikerne i den fattige kommunen at de skulle slå seg sammen med nabokommunene.

Men det var ingen som vil «gifte seg» med Moskenes.

Hvor lenge kan en kommune være underlagt Statsforvalteren før det blir meningsløst å være lokalpolitiker?

– Vi trenger hjelp utenfra, jeg klarer ikke å se hvordan vi skal ordne opp i dette selv sier Marlene Sæthre. Hun er uavhengig representant i kommunestyret.

Marlene Sæthre har erklært seg som uavhengig i kommunestyret Foto: Privat

Sæthre sier at det er kjærligheten til hjemplassen som er avgjørende for hennes engasjement, men at det er lite de faktisk får gjort.

– Handlingsrommet er lik null, sier hun.

Nordland topper lista

Sju av de 25 kommunene som har vært lengst på lista er fra Nordland. Fem fra Vestland.

Akkurat nå er det 14 kommuner som er i registeret, og fem av dem er i Nordland.

– I utgangspunktet skal kommunene dekke inn merforbruket i løpet av en fireårsperiode. Men så ser vi tilfeller som i Moskenes, der dette ikke vil skje i uoverskuelig framtid, sier Tom Cato Karlsen, statsforvalter i Nordland.