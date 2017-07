For seks år siden fant verdensmester i kiting, Kari Schibevaag, drømmetomten på Justneset i Flakstad i Lofoten. Kommunen ga klarsignal til bygging og ønsket Kari velkommen til øy-kommunen, men da hun ønsket å flytte inn minihuset satte kommunen seg på bakbeina.

Kari Schibevaag var i 2015 med i NRK-programmet Mesternes Mester. Hun er opprinnelig fra Stavanger, men bor nå i Lofoten. Foto: Roy Darvik / NRK

I flere år Schibevaag forsøkt å få godkjenning for å flytte inn i det innflyttingsklare minihuset, men gjentatte ganger har hun blitt møtt med nye krav fra kommunen.

– Når jeg har fikset på én ting, så dukker det opp noe annet. Slik har det gått frem og tilbake i to år, forteller Schibevaag.

Hun er oppgitt over at kommunen ikke klarer å sammenfatte et krav med hva som må gjøres for at godkjenningen skal gå i orden.

– Hensikten med å bygge et minihus er jo å bygge billig og å bo enkelt. Når det er så knotete og vi må bruke så mye tid og penger på papirarbeid så forstår jeg jo at mange gir opp, sier Schibevaag.

Containerhuset til Schibevaag er ferdig innredet og helt klart for innflytting. Hun får likevel ikke bo i huset før kommunen har godkjent det. Den godkjenningen lar vente på seg. Foto: Svetlana Romantsova

– Utbyggers ansvar

Ordfører i Flakstad, Hans Fredrik Sørdal, sier at han er kjent med saken, men at den fortsatt er under behandling. De har tidligere sendt over deler av saksbehandlingen til nabokommunen, men det er ikke kommet noen endelig konklusjon.

Hans Fredrik Sørdal – ordfører i Flakstad kommune. Foto: Martin Losvik

– Vi er positiv til all etablering i kommunen, men vi må forholde oss til gjeldende regelverk for oppsetting av bygg. Saksbehandleren mener det ikke er synliggjort at minihuset er godkjent i henhold til gjeldende krav, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal.

Norge ikke modent nok

Ørjan Arntzen i Lofoten Matpark har satt i gang et forprosjekt for minihus i Lofoten. Han mener årsaken til at ting forblir uavklart er at regelverket er rigid, og at det er manglende kunnskap om minihus i kommunene.

– Kommunene har ikke så mye valg, de må forvalte regelverket som det er. Vårt inntrykk er likevel at regelverket er for rigid og ikke tilpasset de som ønsker å bygge smått. Minihus er fremdeles nytt i Norge, og regelverk tar lang tid å endre, påpeker Arntzen.

Så fort minihus skal kunne registreres som bolig gjelder de samme kravene som for vanlige hus. Dette er regulert i byggteknisk forskrift, som forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet.

I påvente av at hun kan få flytte inn i minihuset, bor Kari Schibevaag portabelt i bilen, uten at utsikten er så mye dårligere av den grunn.