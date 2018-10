Etterforsket Kongo-drapet: – Jeg ble syk, traumatisert og mistenkt for å være spion

– Å vise fram det norske passet mitt i Kongo, samtidig som to nordmenn ble mistenkt for å være leiemordere på vegne av den norske stat, det var intenst og ubehagelig.

Det forteller Morten Strøksnes fra Kirkenes.

I 2009 hadde han lenge hatt lyst til å reise ned til et ødelagt afrikansk land, for å forsøke og forklare hvordan et land ikke fungerer på noe nivå. Da de første nyhetssakene om at Tjostolv Moland og Joshua French hadde blitt fengslet og mistenkt for drap, kom, ble han trigget.

– Alt var veldig mystisk. Jeg kom frem dagen før første rettssak. Da fikk jeg rollen som etterforsker, og skulle finne ut hva som egentlig hadde skjedd, forteller han.

Tjostolv Moland (spilt av Tobias Santelmann), Joshua French (spilt av Aksel Hennie) og sjåføren Abedi Kasongo (spilt av Patrick Madise) i filmen «Mordene i Kongo». Foto: Friland/David Bloom

I 2010 ga Strøksnes ut boka «Et mord i Kongo», som han skrev ut fra etterforskningen. I utgangspunktet skulle manuset i filmen hovedsakelig være basert på denne boka.

Men siden den gang er det mye som har skjedd. Størst var nyheten om at Moland hadde tatt selvmord på fengselscellen. Så selv om filmen fremdeles bygger på boka til Strøksnes, har de laget et litt annet type manus.

Fikk mafiaen etter seg

Noe av det Strøksnes skriver om i boka er hvor annerledes rettssystemet i Kongo er.

– Kongo er et spesielt land, selv i afrikansk målestokk. Det gjelder også rettssystemet. I Norge, eller et annet vestlig land, ville morderen blitt pekt ut etter kort tid. Men de hadde ødelagt alt av bevis, hele greia var politisert og bygd på retorikk med store ord.

Tobias Santelmann og Aksel Hennie i rollene som Tjostolv Moland og Joshua French. Foto: David Bloomer / Friland

Tiden i Kongo har i preget Strøksnes i etterkant. Han ble mistenkt for å være spion, og fikseren hans ble arrestert. Til slutt dukket også militæret opp på hotellet hans, og han fikk den libanesiske mafiaen etter seg.

Nå når filmen har premiere, gjenopplever han delvis hendelsene fra etterforskningen.

– Det skjedde en del ubehagelige ting. Det eneste stedet jeg følte meg trygg, var på cella til Moland og French. Jeg ble syk og traumatisert, og kunne ligge å hyle i søvne. forteller han.

Løfter filmopplevelsen

Initiativtaker til Bodø filmfestival, Gunnar Sohlberg Hagen, synes det er stas at Strøksnes er til stede under kveldens premiere.

– Det at Morten er her, og forteller om saken både før og etter filmen, gir hele filmopplevelsen et løft, sier Hagen.

Han har sett filmen selv, og likte den. Men han mener det er en del som er viktig å få i kontekst, før folk ser den.

– Morten var tett på i flere måneder, og besøkte cella der de satt. Han kan gi oss et innblikk i hvordan deres liv faktisk var, legger Hagen til.