Bakgrunn for saken er at det både i Bodø, Rana og i Lofoten er store planer om splitter nye flyplasser.

Med Evenes lufthavn i Ofoten vil det bety at det kan bli fire flyplasser som kan ta store fly i ett og samme fylke. Og det i et fylke med i underkant av 250.000 innbyggere.

Naturvernforbundet krevde denne uken stans i byggeplanene. De mener nye storflyplasser ikke vil være nødvendig, fordi folk vil reise mindre etter koronaen.

Og det vil uansett ha for stor innvirkning på miljøet og klimaet med disse flyplassene, skulle trafikken faktisk ta seg opp, mener forbundet.

I vedtaket fra årsmøtet i mars heter det at de går «imot bygging av ny storflyplass på Hauan i Rana, etablering av storflyplassen på Leknes og flytting av flyplassen i Bodø».

– Ikke aktuelt å skrote planene

Statsminister Erna Solberg lar seg imidlertid ikke rikke. I Nasjonal Transportplan har regjeringen bevilget flere milliarder til flyplassene i Bodø og Rana. Flyplassen i Lofoten har foreløpig ikke fått lovnad om penger.

Solbergs budskap er kort og godt: «Flyplassene skal bygges».

– Det er ikke aktuelt å skrote planene om nye flyplasser i Rana og Bodø. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, sier hun til NRK.

Hun sier videre at flytransport er en viktig del av transport- og kollektivtilbudet i Nord-Norge.

– Det gir grunnlag for videre utvikling og vekst.

Dette er på trappene:

– Med dagens planer om storflyplasser mener vi at både samfunnet og klimaet vil bli tapere, sier Kaja Langvik-Hansen til NRK.

Hun er leder i Naturvernforbundet i Nordland.

Det trengs ikke flere som reiser med fly, mener Langvik-Hansen. Samtidig kan koronaen endre på folks reisevaner. Folk har reist mye mindre under pandemien.

Og det kan fortsette.

Ifølge en undersøkelse gjort for NRK, sier 36 prosent at de vil reise mindre med fly også etter pandemien er over.

Derfor ser Langvik-Hansen det som urimelig å bruke milliarder på å bygge ned naturen.

– Vi er bekymret for at vi blir sittende igjen med svarteper, sier Langvik-Hansen.