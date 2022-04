Enorme prisforskjeller på strøm – nå vil folk i sør ha tak i billig strøm nordfra

Nord-Norge: 0,13 kroner

Sør-Norge: 2,54 kroner

Dette er maksprisen per kilowattime (kwh) mandag – og viser at folk at hvor du bor i landet avgjør hvor stor strømregninga blir.

De foreløpige tallene er fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool og viser at det mandag blir høyest strømpriser i Vest-, Sørøst- og Sørvest-Norge.

Mellom klokka 7 og 8 på morgenen vil strømprisen der ligge på 2,54 kroner per kilowattime.

Lavest pris blir mandag blir mellom klokka 22 og 23 i Nord-Norge, da på 0,12 kroner.

Snittprisen i landet vil mandag ligge på 1,28 kroner per kwh. Det er 0,43 kroner høyere enn på søndag og 0,91 kroner høyere enn samme dag i fjor.

Da NRK på lørdag skrev om de rekordlave strømprisene i Nord-Norge var det mange lesere som lot seg engasjer.

P1 Person 1: Person 1 Synes det er helt greit at Nord-Norge får billig strøm, med tanke på at veldig mye annet der koster mye mer enn vi sørpå betaler. P2 Person 2: Person 2 Hvilke ting? P3 Person 3: Person 3 En god del matvarer er generelt dyrere, om du må ha tak i medisiner tilsendt fra apotek fordi du bor for langt unna nærmeste apotek må du betale ekstra. Dette er bare to eksempler.

Men i Nord-Norge mener flere det vil ødelegge konkurransefortrinnet industrien i nord har i dag.

Og i Stortinget i forrige uke ble det stemt over et forslag fra Rødt om å stanse Statnetts forslag om å fremskynde utbedre overføringskabler mellom landsdelene.

Det vil bety at strømprisene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge – som i dag er svært lave – vil komme nærmere de i sør.

– Det kommer til å ta en god del år før det blir noe veldig endring i hvor mye kraft som kan flyttes fra nord til sør.

Christer Gilje er kommunikasjonssjef i Statnett. – Det er ikke noen planer om å bygge noe som skjer nå veldig fort som vil endre situasjonen på kort sikt. Foto: Jarle Nyttingnes

Det sier Christer Gilje som er kommunikasjonssjef i Statnett.

De skal bygge flere nye ledninger i landet hvor flere vil bidra til bedre flyt mellom nord og sør i Norge.

– Vi snakker nok om fem til ti år før det er ferdig. Det skal søkes konsesjon, det skal forhandles og så skal det planlegges og bygges.

Er situasjonen annerledes da?

Vi må jo forvente at situasjonen er annerledes. Det at det er prisforskjell mellom nord og sør i Norge forventer vi en stund fremover, men ikke så stor som nå.

– Prisene vil gå i taket i nord! Slo Rødt-leder Bjørnar Moxnes fast under debatten i Stortinget torsdag, da nord-sør-forbindelsen ble diskutert.

Kun SV og Rødt stemte for forslaget om å stoppe overføringskablene mellom Nord- og Sør-Norge.

I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Naturlig nok er det folk sørpå som blir mest opprørt over de store forskjellene i pris fra sør til nord: