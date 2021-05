– Vi kjenner på en enorm glede. Vi har praktisk talt sjampanjen ute. Dette er en vanvittig milepæl for prosjektet, sier styreleder i Polarsirkelen lufthavutvikling, Ole Kolstad.

Mandag kom nyheten de har ventet lenge på. Regjeringen har bestemt seg for at de vil sette av de pengene som trengs for å bygge ny flyplass i Mo i Rana.

– Nå gir vi klarsignal om at den nye flyplassen kan bygges, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF).

Avinor har ansvaret for å bygge flyplassen, men det har vært litt usikkerhet rundt hvem som skal ta regninga og hvor mye det vi koste.

ENDA FLERE MILLIONER: Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet er glad for at den nye flyplassen i Mo i Rana nå ser ut til å bli en realitet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Rana kommune skal bidra med 450 millioner kroner. Lokalt næringsliv legger 150 millioner kroner på bordet. Totalt 600 millioner.

Regjeringen sa i mars at de skal inn med 1,8 milliarder kroner. Nå har de økt bidraget sitt til 2,2 milliarder.

Dermed er prosjektet sikret 2,8 milliarder kroner.

Men flere rapporter antyder at byggingen kan bli enda dyrere. Derfor sier regjeringen at de tar regningen dersom flyplassen blir dyrere enn 2,8 milliarder. I alle fall opp til 3,3 milliarder kroner.

– Utover det blir det Avinors ansvar. Dermed er risikoen nå fordelt på staten og Avinor, sier Noresjø.

En annen nyhet er at det settes av 85 millioner kroner til prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Disse pengene går til Avinors arbeid med å planlegge flyplassen.

Usikkert når byggingen starter

Til Rana Blad sier statsminister Erna Solberg at regjeringen håper på byggestart allerede til høsten.

– Slik vi tolker det kan maskinene komme i gang allerede i sommer eller tidlig på høsten. Vi ser ingenting som kan stikke kjepper i hjulene nå. Både regjeringen og Stortinget ønsker dette, sier Ole Kolstad i flyplass-styret.

SPILLER PÅ LAG: Styreleder i Polarsirkelen lufthavutvikling, Ole Kolstad, sier at de skal spille på lag med alle parter for å få realisert flyplassen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Avinor er litt mer diffus.

– Faktisk byggestart avhenger av både endelig beslutning i revidert nasjonalbudsjett og en del andre avklaringer.

Det skriver Gurli Høeg Ulverud i Avinor i en e-post til NRK.

Blant annet er det fortsatt usikkert hvem som skal bygge flyplassen. Tidligere byggherre, Polarsirkelen lufthavnutvikling, har en avtale med selskapet Peab.

Avtalen går ut 1. juli, dersom byggingen ikke blir satt i gang. Spørsmålet er om Avinor vil videreføre den kontrakten eller lyse ut anbudet på nytt.

– Vi har god dialog med partene om dette, men vi har ikke konkludert ennå. Arbeidet pågår, og vi sikter oss inn på en beslutning innen juni, skriver Ulverud.

Historien bak ny flyplass i Rana Diskusjonen om en felles storflyplass for Helgeland strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. I dag er det flyplass ved de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Først var det snakk om en felles storflyplass i Drevjadalen i Vefsn, som geografisk ligger mer eller mindre midt imellom de tre tettstedene. Men Avinor skrinla prosjektet da den værmessige tilgjengeligheten og topografien ikke egnet seg for en storflyplass i området. Dermed ble prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Hauan, åtte kilometer nordøst fra Mo i Rana, stående igjen blant alternativene. I mars 2021 er det klart at prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen kosten 2,4 milliarder.

Omstridt prosjekt

Den nye flyplassen i Mo i Rana er et svært omstridt prosjekt. På Helgeland er det mange som ikke ønsker den nye flyplassen, blant annet av frykt for at de andre flyplassene i regionen da kan bli nedlagt.

Ingelin Noresjø garanterer for at det ikke vil skje.

– Det er viktig for oss å poengtere at flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen skal bestå. De er viktige for både folk og næringslivet, og ikke minst med tanke på helsetransport, sier hun.

– Hvor tydelig er den garantien?

– Så lenge denne regjeringen sitter, kan vi garantere det.