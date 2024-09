Kriserammede Avinor skal bygge ny flyplass – flere ordførere nekter å delta på markering

Saken oppsummert Flyplassdebatten på Helgeland har rast i flere år, og mange er ikke like positive til en ny lufthavn til 4,6 milliarder kroner i regionen.

Alle 19 ordførerne er invitert til å ta med seg en stein fra sin hjemkommune som skal legges ned i en felles grunnstein for det Avinor sier skal bli en regional flyplass «for hele Helgeland».

Noen ordførere frykter at den nye flyplassen vil føre til nedleggelse av de eksisterende flyplassene i regionen.

Enkelte ordførere, som Sten-Rino Bonsaksen (Ap) fra Leirfjord kommune, har valgt å se fremover og vil delta på markeringen til tross for tidligere motstand mot prosjektet.



– Jeg ser ingen grunn til å være til stede på markeringen. Bakgrunnen for det er at dette ikke oppleves som et felles prosjekt for Helgeland, sier Vefsn-ordfører Rune Krutå (Ap).

Flyplassdebatten på Helgeland har rast i en årrekke, og langt fra alle er like positivt til en splitter ny lufthavn, anslått til 4,6 milliarder kroner, i regionen.

I dag er det fire små flyplasser på Helgeland:

Mo i Rana

Mosjøen

Sandnessjøen

Brønnøysund

Da regjeringen i 2021 bevilget penger til en ny storflyplass i Mo i Rana, var det naturligvis jubel i vertskommunen.

I de andre flyplassbyene på Helgeland fryktet man at den nye lufthavnen ville sette de andre flyplassene i spill.

Tre år senere er fortsatt frontene steile i debatten – noe som igjen har kommet til syne da Avinor inviterte kommunene til Rana 23. september.

Ordførerne er bedt om å ta med seg en stein fra sin hjemkommune som skal legges ned i en felles grunnstein for det Avinor sier skal bli en regional flyplass «for hele Helgeland».

Det har fått flere ordførere til å reagere.

– Helt over mål

– Mitt syn på å bygge to storflyplasser 100 kilometer fra hverandre har ikke endret seg. Jeg syns det er helt over mål, sier ordfører i Alstahaug, Peter Talseth (Sp).

Han viser da til at det også skal bygges en ny flyplass i Bodø.

– Jeg tror ikke du finner et lignende eksempel i hele Europa i dag, legger han til.

Ordfører Peter Talseth (Sp) i Alstahaug kommune sier han ikke kommer til å delta på markeringen i slutten av september. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han er en av flere ordførere som derfor ikke har tenkt å være med.

– Nei, jeg ser ikke for meg det.

NRK har kartlagt samtlige 19 kommuner og deres deltakelse under markeringen.

Konklusjonen er at under halvparten av helgelandsordførerne har tenkt å delta.

Oversikt over hvem som kommer: Skal:

Rana

Leirfjord

Lurøy

Træna

Nesna

Rødøy

Hattfjelldal

Hemnes Vil ikke:

Vefsn

Alstahaug

Herøy

Vega

Grane Kan ikke:

Bindal

Vevelstad

Sømna Ikke bestemt/avklart ennå:

Dønna

Brønnøy

Meløy

1,7 milliarder i minus

Og det at Avinor går 1,7 milliarder kroner i minus gjør ikke saken noe bedre, ifølge ordføreren i Alstahaug.

– Da blir det så mange ubesvarte spørsmål om hvordan man skal takle dette, både fra stat og regjering. Hvordan man skal takle økonomiske utfordringer samtidig som man initierer to flyplasser med 100 kilometer avstand? Det blir en form for kommunikasjon som blir for meg helt meningsløs.

Han er på linje med ordførerkollega Krutå i Vefsn.

– Hvis vi så at det kunne gi verdi for alle sammen, hadde det vært noe annet. Men nå gir det mer følelse av at andres flyplasser er utsatt. Da føler ikke jeg at det blir riktig å delta.

Rune Krutå (Ap) er ordfører i Vefsn kommune, og er en av fire kommuner på Helgeland som i dag har flyplass. Krutå frykter den nye flyplassen i Rana kan bli kroken på døra for Mosjøens egen flyplass. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Grane-ordfører Raymond Fagerli (Sp) sier at han frykter den nye flyplassen vil gjøre at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen på sikt vil bli lagt ned.

Ifølge Brønnøysunds Avis har dagens flyplass i Rana (Røssvoll) om lag 95.000 passasjerer totalt i 2023.

Avinor skriver at passasjergrunnlaget på den nye flyplassen vil avhenge av hvilket flytilbud lufthavnen får.

«Dersom det settes inn store fly av typen Boeing 737 eller Airbus 320 på direkteruter til Oslo vil Mo i Rana få 325.000 passasjerer totalt.»

Det er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) som skal legge ned grunnsteinen 23. september. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Vil ikke være en grinebiter

Men i Leirfjord kommune, midt mellom Alstahaug og Vefsn, har pipen en annen lyd.

– Jeg skal ikke sitte her som en grinebiter og bare se bakover. Jeg skal se framover, og så skal jeg prøve å få til å møte opp og bidra på en positiv måte.

Det sier ordfører Sten-Rino Bonsaksen (Ap).

Han har på ingen måte vært noen tilhenger av den nye flyplassen i Rana, men mener at når beslutningen om bygging er tatt, må man se fremover.

Sten-Rino Bonsaksen (Ap) er ordfører i Leirfjord kommune, og mener man må se fremover når flyplassen først er vedtatt bygget. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jeg er opptatt at vi på Helgeland skal jobbe i lag, og da har jeg vært nødt til å innse at flyplassutbygging er en av sakene som vil skje i Rana. Da kan jeg ikke være sur og tenke tilbake i tid.

– Hva tenker du om dine kollegaer som ikke vil delta på markeringen?

– Jeg respekterer at vi har ulike holdninger til det, men jeg syns for egen del det blir for bakstreversk å bare sitte her og protestere nå når saken er klar. Det blir nye flyplasser, det må jeg forholde meg til.

– Gigantinvestering på Helgeland

Det er også Dønna-ordfører John Erik Skjellnes Johansen (Ap) enig i, selv om han ikke har landet hvordan kommunen skal forholde seg til invitasjonen.

Men at diskusjonen går i lokalsamfunnet, det er det ingen tvil om.

John-Erik Skjellnes Johansen (Ap) er ordfører i Dønna kommune, og sier at diskusjonen om deltakelse på markeringen i Rana også går i lokalsamfunnet hvor han styrer. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Flere har sagt at hvis jeg drar, så legitimerer jeg en nedleggelse av flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen. Men det er helt feil, sier han og fortsetter:

– Dette er en gigantinvestering som skjer på Helgeland. Skal man være ordfører for å tekkes egne innbyggere i kommunen, eller skal man være lojal mot vedtak som Stortinget har fattet? spør Johansen.

NHO Luftfart: – En flyplass vi ikke trenger

Et Avinor i store økonomiske problemer var tema på NRKs Helgemorgen lørdag.

Her deltok blant annet administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Lahnstein.

Erik Lahnstein er administrerende direktør i NHO Luftfart, og uttalte på Helgemorgen at man ikke trenger den nye flyplassen i Rana. Foto: Petter Larsson / NRK

– Nå er dessverre turen kommet til at vi må rydde opp i Avinor. Gjør vi ikke det, vil det få ganske dramatiske konsekvenser for de reisende og for det samlede flytilbudet i Norge.

Han frykter at det er passasjerene som ender opp med å ta regningen som Avinor sitter igjen med.

Lahnstein kom samtidig med et stikk til det nye flyplassprosjektet i Rana.

– Vi har bygd for store flyplasser, og nå har staten bestemt at det skal bygges en ny flyplass i Mo i Rana som vi ikke trenger. De pengene burde vært brukt til å holde prisnivået til de reisende nede.

