Det bekrefter Rødøy-ordfører Inger Monsen til NRK.

– Noen hadde et lite «glimt» med strøm i går ettermiddag, men den ble borte igjen i natt for de som er berørt av strømbruddet. Og så er det noen som faktisk ikke har hatt strøm siden natt til søndag, sier ordføreren.

Strømbruddet har skjedd på Storselsøy, Selsøyvik og Sundøy. Kommunen jobber med å bistå de som er rammet.

Mens strømbrudd rammer Rødøy kommune forbereder hele Nordland seg på ekstremværet «Ingunn»

– Det har gått greit så lenge det har vært mobildekning i området. Folk er i beredskap hvis situasjonen blir forverret. De fleste er forberedt på at det kan skje et strømbrudd når det er uvær.

– Men dette er jo ganske lenge å være uten strøm, medgir Monsen.

Kjell Setvik og kona Kjersti Kivle Setvik har hatt noen dager med og uten strøm i det siste.

Flere kommuner på østlandet har også mistet strømmen det siste døgnet.

100 berørte boenheter er uten strøm i Rødøy. Noen av dem har manglet strøm siden natt til søndag. Foto: Skjermdump / Arva.no

Utnytter aggregatet

– Vi mistet strømmen på lørdagskvelden. Søndag ettermiddag kom den tilbake, før den forsvant igjen på natta. Tirsdag kveld kom strømmen tilbake, før den forsvant igjen i natt, forteller Kjell Setvik.

Han er pensjonert melkebonde, med ansvar for renseanlegget for det lokale vannverket. Når strømmen er bort, går anlegget på et dieselaggregat som Kjell Setvik utnytter.

– Der får vi blant annet ladet mobiltelefonene, forteller han.

Ellers bruker ekteparet tida uten strøm til å lese bok og fyre i peisen.

– Vi har heldigvis nok med ved, sier Kjell Setvik.

– Men jeg er glad for at jeg ikke er melkebonde lenger, med kyr som må melkes. Da hadde jeg vært nødt til å finne andre løsninger.

En melkebonde som har fått utfordringer av strømbruddet er Anniken Jensen.

De var uten strøm i ett døgn, før de fikk den tilbake igjen i tirsdag ettermiddag. Men strømmen kan ryke igjen når som helst.

– Vi har et fjøs med en melkerobot som går i ett. Den trenger strøm, hvis ikke får vi ikke melket kyrne. Heldigvis har vi et aggregat vi kan koble til traktoren. Så når strømmen går, må traktoren stå på for å gi strøm til fjøset, forteller Jensen.

Kommunen oppfordrer naboer og familiemedlemmer til å følge godt med på at alt står bra til med dem som er rammet.

Forventer nye strømbrudd

– Det som påvirkes verst akkurat nå er frysere og mat. Men det blir sekundært akkurat nå.

Ordføreren har stor sympati med dem som ennå ikke har fått strømmen tilbake på fire døgn.

– De er i tankene mine. Det er forståelig nok vanskelig å få sendt ut reparatører akkurat nå. Heldigvis får vi fortsatt kontakt med dem gjennom mobilnettet.

Ordfører i Rødøy, Inger Monsen, forteller at kommunen gjør det de kan for å ivareta innbyggerne som er rammet av et langvarig strømbrudd. Foto: Privat foto

Ifølge nettselskapet Arva er 207 kunder i Nordland uten strøm onsdag ettermiddag. 100 av dem bor i Rødøy kommune.

Selskapet anbefaler folk om å lade opp laptoper og mobiler.

– Det betyr at det kan bli nye strømbrudd. Vi retter feil hvis været tillater det, men hvis ikke, må vi vente til det løyer. Så lad opp enhetene dine nå, oppfordrer selskapet i ei melding.

Stenger skolene på grunn av «Ingunn»

Ekstremværet «Ingunn» er ventet å treffe Nordland og resten av landet torsdag. Alle videregående skoler er stengt og flere kommuner holder skoler og barnehager stengt som følge av ekstremværet.

Også Rødøy stenger skolene sine og ber elever og lærere holde seg hjemme.

På hjemmesidene sine oppfordrer de innbyggerne om å være forberedt på lengre perioder uten strøm. De anbefaler folk om å holde seg inne om du absolutt ikke må ut.

Og uværet fører til at Kjell Setvik ikke forventer å få tilbake strømmen med det første.

– Montørene må jo komme hit med båt. Med det været som er meldt vil det neppe skje i morgen.