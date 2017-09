E6-strid kan velte planer om giganthotell på Fauske

I august skrev NRK at Fauske skulle få Nord-Norges høyeste hotell. Arkitektkontoret Snøhetta fikk frie tøyler og tegnet et 24 etasjers høyt hotell i den lille byen. Nå er ikke planene like sikre.

Hotellgründeren, Nilsen, sier til Saltenposten at han må vurdere hele prosjektet på nytt når Fauske kommune nå har startet et prosjekt som skal få E6 raskest mulig ut av sentrum.

– Vi får 30–40 hotellrom leid ut hver natt i sesongen på drop-in, det vil si gjester som bare kommer reisende forbi uten bestilling. Disse betyr svært mye i fremtiden også for et nytt hotell. Vi kan ikke minste dette når vi skal satse på nytt hotell, derfor er ​det alvorlig når kommunen nå går for å få E6 ut av sentrum, sier Stig Otto Nilsen til Saltenposten.

Administrerende direktør i Stadssalg, Stig Otto Nilsen (t.v.) ser på det nye hotellet som en frisk start for Fauske. Det sier han i et intervju med NRK i august. Nå kan det bli nye planer for hotellgründeren. Her sammen med hotelldirektør Trine Nøvik (t.h.) Foto: Mette Vollan / NRK

Nilsen stiller spørsmål til hva kommunen har gjort av konsekvensvurderinger med å flytte E6 ut av sentrum.

– Spør næringslivet hva de mener, jeg er sikker på at langt de fleste er ikke for et slikt prosjekt som kommunen nå setter i gang, sier Nilsen. Han ber kommunen se til Rognan og andre steder her i landet hvor hoved-riksvei har blitt flyttet ut av sentrum.

Motstand

Prosjektleder for «Ny E6 – Ny By» og tidligere stortingsrepresentant Kenneth Svendsen er klar på at han vet at det er mange i næringslivet som er motstandere av det å flytte E6 ut av sentrum, ifølge Saltenposten.

– Vi vet at det er en motstand i næringslivet mot å flytte E6 ut av sentrum, og da må vi ta dette opp med dem for å spille på lag. Vi må uansett forholde oss til kommunens vedtak. Jeg tror det er mulig å få til dette og få næringslivet med for å satse på sentrum.

Kenneth Svendsen er klar over at hotellprosjektet sier de er mot E6 ut av sentrum. Foto: Frp

Ønsker ikke kommentere

Hotellprosjektet mener de er avhengig av gjennomgangstrafikken og de er mot E6 ut av sentrum, men dette ønsker ikke Svendsen å kommentere.

– Nå skal vi først og fremst snakke med hotellprosjektet for å høre hva de mener. Jeg ønsker ikke å si noe om dette før vi har snakket direkte med dem. Men dette prosjektet er ikke noe som vil skje over natten, sier han til NRK.

Skuffet

Hotellgründeren ble både overrasket og skuffet da han fikk høre om kommunens prosjektlederstilling og at de nå går for et prosjekt som skal satse på E6 ut av sentrum.

Denne modellen ble presentert på en pressekonferanse på Fauske i august. Foto: Mette Vollan / NRK

– Jeg vil ikke satse mine penger på noe usikkert, derfor må vi vurdere prosjektet på nytt. Vi venter rett og slett med å signere avtaler til får dette avklart, sier Nilsen.