Mangelen på sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter vil øke og øke, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Og verst er det i nord. Ved Nordlandssykehuset i Vesterålen har bemanningskrise og høyt sykefravær har gjort hverdagen vanskelig for de ansatte.

I januar fortalte NRK om enhetsleder Nadia Sørensen på medisinsk sengepost ved Nordlandssykehuset i Vesterålen. Hun manglet hele 14 sykepleiere og hadde ni hull i vaktplanen på et døgn:

I løpet av det siste halve året har enhetslederen og sykehuset satt i gang en rekke tiltak for å løse bemanningskrisen.

På sju måneder har Nadia Sørensen klart å ansette 14 nye sykepleiere.

– Nå har vi kanskje ei ledig vakt per døgn i vaktplanen. Det er klart at det er mye bedre enn det har vært, sier Nadia Sørensen.

Foto: Nordlandssykehuset

Hun forteller at tiltakene hun og sykehuset har gjennomført er tilsynelatende enkle.

Tre nøkkelord er tett oppfølging, veiledning og andre opplæringsmetoder.

Tidligere var det slik at dersom en sykepleier sendte en e-post og luftet sin interesse om en ledig stilling, ble vedkommende bedt om å søke.

– Nå blir disse ringt opp og vi starter en tett dialog om søknadsprosess og hva vi kan tilby, forteller Nadia Sørensen.

Sykepleiere ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes er på visitt hos pasient Rose Mari Olsen. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Det handler også om å lytte til hvilke behov de potensielle nye arbeidstakeren selv har.

– Det har ulike ønsker og behov, så det handler om å være fleksibel.

Sørensen forteller at rekrutteringsarbeidet denne våren har hatt mye tid. Men det har ført til at flere av de ledige sykepleierstillingene ved sykehuset nå er besatt.

Ikke alle er fast ansatt, noen er sykepleiere i lengre vikariater.

I tillegg til stort fokus på rekrutteringsprosessen har sykehuset lagt om veiledningen og opplæringen nyansatte sykepleiere får.

Det har gjort at sykehuset klart å skape en tryggere arbeidsplass. Dette vil spesielt ha innvirkning på høsten, tror Sørensen.

Nadia Sørensen er enhetsleder på medisinsk sengepost ved Nordlandssykehuset i Vesterålen. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Hun har også intervjuet en rekke sykepleiere som har valgt å slutte i jobben. Slik har hun avdekket hvilke behov nyutdannede sykepleierne har.

Får faste veiledere

– Arbeidsdagen vår er uforutsigbar, og mange fortalte at det var tøft å gå fra å være student til å se hva man har ansvar for. Det sliter på folk at de føler at de ikke kom i mål når arbeidsdagen var omme, forteller enhetslederen.

Nå er det innført ukentlige møter med en fast veileder og leder. Det gjør at de nye sykepleierne får bedre oppfølging og mulighet til å fremme uforutsette problemer.

– Når de har en fast person å forholde seg til, så får de bedre oppfølging. Er noen usikre på arbeidsoppgaver eller prosedyrer setter vi i gang egen undervisning, sier Sørensen.

Caroline Ellingsen og hennes veileder, fagsykepleier Malin Falstad Paulsen. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Viktig for rekruttering

Det å vite at man blir ivaretatt er viktig for de som er på utkikk etter jobb, tror Caroline Ellingsen.

Hun er nyutdannet sykepleier og nylig ansatt på sykehuset i Stokmarknes. Ellingsen setter stor pris på veilederen hun har fått tildelt.

– Jeg har noen jeg kan snakke med om overgangsprosessen fra student til ansatt. De passer på at jeg føler meg inkludert, at jeg har det bra og at jeg ikke føler meg overveldet hele tiden.

– Det er ikke sånn at man blir flau av å spørre, fordi alle tar hensyn til at man er nyutdannet, sier sykepleier Caroline Ellingsen. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Vil beholde de nyansatte

Nå som de ansatte er på plass – blir neste utfordring å beholde dem.

Det skal Nadia Sørensen gjøre gjennom å gi den enkelte muligheter for personlig- og faglig utvikling.

– Ved et lokalsykehus kan du gjøre alt, og du kan jobbe med flere pasientgrupper. Det gir mange en god mestringsfølelse og et ønske om å fortsette.

Hun legger til at fleksibilitet også er noe sykehuset kommer til å ha fokus på videre:

– Livet til de ansatte endrer seg. Noen ganger kan det passe fint å jobbe to uker nattevakt, mens andre perioder kan det passe fint å jobbe to uker med dagvakter.

Med den norske sykepleiermangelen er det viktig å tenke nytt, mener Sørensen.

– Jeg håper man bruker de tilbakemeldingene som kommer fra studenter og ansatte for å tenke litt nytt med tanke på hvordan man gjør ting.

– Det behøver ikke alltid være så komplisert

– Det er stor mangel på sykepleiere både nasjonalt og lokalt. Hvis man skal få den arbeidskrafta man trenger, må man være aktiv og gjøre tiltak.

Det sier leder i Norsk Sykepleierforbund Nordland, Gjertrud Helene Krokaa, som applauderer tiltaket.

Fylkesleder for Nordland i Norges Sykepleierforbund, Gjertrud Helene Krokaa. Foto: Øystein Nygård / NRK

Hun sier at mange nyansatte ikke har noen som kan svare på spørsmål, på grunn av bemanningsmangel.

– De blir usikre og utrygge. Det behøver ikke alltid være så komplisert. Av og til er det de enkle tiltakene som skal til, sier hun og legger til:

– Lønn er selvfølgelig et tema det også, men det å ha din egen veileder betyr mye for arbeidsmiljøet.

Norske sykehus, kommuner og privat næringsliv kjemper om sykepleiere, men Krokaa tror det er mye arbeidsgivere kan gjøre for å tiltrekke seg flere ansatte.

– Det er 17.000 sykepleiere som jobber med andre ting enn helse. Det er mye man kan gjøre, som å ta direkte kontakt, spørre hva som skal til for at de kommer tilbake og ikke minst – snakke med de som vurderer – eller har sluttet.