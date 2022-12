Vil få ukrainske lærere inn i skolen: – Det er viktig for meg å få en jobb

For to måneder kom Natalia Koltsova til Norge etter ha rømt fra Ukraina.

Til slutt endte hun opp i Fauske kommune i Nordland.

38-åringen er masterutdannet lærer fra eget land og drømmer om å kunne undervise på en skole i kommunen.

– Jeg kom fra Bergen til Fauske for en uke siden, men har allerede fått meg leilighet og har truffet mange snille mennesker som vil hjelpe meg videre, sier hun til NRK.

Nå er hun i kontakt med prosjekt som kan få henne inn som lærer i norsk skole.

Natalia Koltsova har vært i Norge i bare to måneder, men allerede jobber hun for å komme seg tilbake til læreryrket. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Vil være med på Lærerinord

Koltsova beskriver flukten fra Ukraina som kaotisk.

Jobben som lærer mistet hun. Det ble mindre og mindre penger. Til slutt hadde hun ikke noe valg – og reiste med tog til Polen.

Tilfeldigheter gjorde at hun endte opp i Fauske kommune i Nordland.

– Jeg likte Fauske allerede før jeg kom. Jeg leste om kommunen, kulturen og økonomien før jeg reiste opp fra Bergen.

Fauske kommune i Nordland er det nye hjemmet til Koltsova. Nå håper hun å komme seg inn i skolen som lærer så raskt som mulig.

Selv om det bare har gått uker siden hun ankom, er hun i full gang med å komme seg i jobb.

Nå har hun vært i møter med representanter fra prosjektet Lærerinord, som jobber med å øke rekrutteringen og styrke læreryrkets omdømme i Nordland og nordre del av Trøndelag.

– Jeg vil gjerne være en del av programmet, sier en engasjert Koltsova til NRK.

Hun legger til:

– Dette er det første steget for meg. Det neste steget er å lære meg norsk.

Kan være til stor nytte

I mange kommuner i Norge er det svært vanskelig å få tak i nok kvalifiserte lærere. Det er også dette prosjektet Lærerinord forsøker å gjøre noe med.

– Vi må gjøre noe, og vi må gjøre det nå, sa prosjektleder Hanne Gravrok til NRK i oktober.

At ukrainske flyktninger med kompetanse på sikt kan bli en viktig ressurs er ikke Erik Alvestad i tvil om.

Han er konstituert enhetsleder for skolene i Fauske kommune.

– For skolene i Fauske kommune og i mange andre kommuner, har det blitt mye vanskeligere å rekruttere lærere. Vi vet at vi får mye flyktninger og det vil være til stor nytte for ungene som kommer derfra med en ukrainsk lærer.

Erik Alvestad tror ukrainske flyktninger med lærerkompetanse kan bli til stor nytte for unger som også har flyktet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Alvestad presiserer at fremmedspråklige lærere må kunne dokumentere en viss grad av norskkunnskaper før de eventuelt kan tilsettes.

Han mener ordningen Lærerinord, som Koltsova er i kontakt med, er viktig for å få til mer rekruttering.

– Ordningen er veldig bra. Det øker mulighetene våre til å få kvalifiserte lærere inn i skolen. Det er også fint å kunne få rekruttert lærere fra andre land.

Etter å ha flyktet fra Ukraina i oktober endte Koltsova opp i Fauske kommune. Foto: Øyvind Rask / CC BY-SA 4.0

Enhetslederen understreker at det også er en fordel med ukrainske lærere for ukrainske barn.

– Du sier ikke nei til flere ukrainere i skolen?

– Nei, det gjør vi ikke. Så kan jeg selvfølgelig ikke stå her og forskuttere, men jeg er glad for at vi har muligheten.

Drømmer om seier for hjemlandet og forskning på Svalbard

Koltsova forteller at hun har en søknad inne hos NOKUT, som godkjenner høyere utenlandsk utdanning.

– Så snart denne er i orden, og jeg har bestått norskkurs, er jeg veldig klar for å søke lærerjobber her i Fauske, sier Koltsova.

Koltsova holder frem en leke, akkurat lik de hun husker fra Ukraina. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Hva er drømmene dine?

– Først og fremst er det seier for Ukraina, gjerne så raskt som mulig, svarer hun og legger til:

– Og hvis jeg er i Norge, har jeg en annen drøm. Jeg kunne tenkt meg å være en del av et forskningsteam og besøke Svalbard.

Men Koltsova presiserer at det er en lang prosess å bli norsk statsborger.

– Dere har i tillegg to språk, bokmål og nynorsk. Nå er jeg her og det er viktig for meg å få lovlig opphold, en jobb og betale skatt.

