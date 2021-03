Denne vinteren har mange kjøpt seg båt. Det som vanligvis er en stille periode hos båthandler Herholdt Andersen i Tønsberg, ble alt annet enn stille.

HETT: Pål Herholdt har aldri solgt flere båter i januar og februar før. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Vi har aldri solgt flere båter før i januar og februar, sier Pål Herholdt.

Men det kan hende noen ikke får båten sin før i juli. Det er ventelister på både motorer og båter akkurat nå.

Det kan bli problemer med å levere alt som er bestilt før sommerferien setter i gang.

Bruktmarkedet er også magert og prisene er høye.

Det syns Herholdt er bra.

– For dem som har en kurant båt er det ekstremt lett å selge nå, sier han.

Herholdt tror etterspørselen vil holde seg oppe også neste år, fordi det er lite båter å få kjøpt.

Flere båtforhandlere NRK har vært i kontakt med melder om den samme pågangen.

Skeptisk kollega

I Skien har John Furuhaug drevet med båtsalg i 36 år. Han er mer bekymret over det han ser.

FERIEDRØMMEN: Mange håper på en sommer i egen båt i år. Foto: Anette D. Stensholt / NRK

– Bruktprisene er altfor høye kontra nytt, sier han. Han mener bruktprisene burde vært halvparten av det båtene selges for nå.

Han frykter at det kan komme et ras til neste år, fordi folk låner penger og kjøper dyrt.

– Dette kan ikke gå, for en vanlig privatmann i Norge skylder for mye penger, sier Furuhaug.

Økonomene er litt bekymret

FØLGER MED: Aleksander Dahl, leder for personmarked i Danske Bank Norge, sier folk må ta høyde for renteøkning. Foto: Danske Bank

– Mange økonomer har vært bekymret for husholdningenes høye gjeld, sier Aleksander Dahl, leder for personmarked i Danske Bank Norge.

Denne bekymringen er spesielt knyttet til boligprisene. Han stoler på at myndighetene og bankene opererer forsvarlig.

– Vi er alltid bekymret for at enkelte nordmenn har lånt for mye, sier Dahl.

Men mange nordmenn har også spart mye penger i dette korona-året. Færre reiser, mindre fest og moro.

Danske Bank har beregnet at vi har spart 140 milliarder kroner mer enn forventet.

Hans råd er likevel å tenke seg om før man kjøper dyre ting.

– Det første spørsmålet du bør stille deg selv er om du faktisk trenger ny båt eller bobil, sier Dahl.

Har du mye gjeld fra før, bør man tenke gjennom hvor viktig båten vil være. Og kanskje styre unna mer gjeld.

Dahl sier at de tror renta skal opp fra null til 1,5 prosent i nær framtid. Det må også med i regnestykket.

Det er også viktig å huske at båter, bobiler og campingvogner normalt faller fort i verdi. Det betyr at de årlige kostnadene, eller kostnaden per tur, kan bli veldig høy.

Men skal du selge brukt, kan det se ut som dette er våren å gjøre det.

I følge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB i 2020, disponerer nå en av fire nordmenn båt, men tre av fire bruker den mindre enn 15 døgn i året.

Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Døgnprisen kan i så fall kan bli ganske så høy, avhengig av båtpris og løpende kostnader, sier Silje Sandmæl.

Hun er forbrukerøkonom i DNB, og programleder for serien «I lomma på Silje».

– Drømmer du om båt eller hytte, regn på det før du kjøper. Kanskje kommer du fram til at du heller bør leie, sier Sandmæl.