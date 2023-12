I juni i år ble 41 år gamle Stian Hole meldt savnet.

Han ble sist sett på ettermiddagen 7. juni, og meldt savnet av politiet to dager senere.

Siden har politiet etterforsket saken med store ressurser.

29. november ble tre personer siktet for drap eller medvirkning til drap på Hole. De ble varetektsfengslet i to uker.

Onsdag og torsdag denne uken ble det holdt nye fengslingsmøter i Salten og Lofoten tingrett i Bodø denne uken.

Det er nå klart at alle tre siktede blir vartektsfenglset i fire nye uker, med brev- og besøksforbud.

To av se siktede skal sitte full isolasjon den første av de fire ukene.

Politiet ba om retten om to ukers isolasjon for to av de siktede, men fikk ikke medhold.

– Det er fordi man fortsatt mener det er skjellig grunn til mistanke i saken og at det foreligger en konkret og reell fare for bevisforspillelse.

Det sa politiadvokat Øyvind Rengård i Nordland politidistrikt til NRK før fengslingsmøtet.

41 år gamle Stian Hole forsvant fra Storjord i Hamarøy kommune i begynnelsen av juni. I høst har tre personer blitt siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Privat

Det reagerer siktedes forsvarer, Tor Haug, på.

– Jeg leter etter bevis i saken som tilsier at min klient skal varetektsfengsles videre. Jeg kan ikke si at det er bevis som tilsier at det skal skje.

Han ba på sin side om at retten burde løslate hans klient, som ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg mener at min klient skal løslates. Det foreligger ikke skjellig grunn til mistanke, eller fare for bevisforspillelse, sier Haug.

– Jeg er kritisk til de bevisene som foreligger, og at man ikke har noe lik, åsted eller motiv.

NRK er foreløpig ikke kjent med hva som ble utfallet den siste personen som er siktet i saken.

Stian Hole forsvant i juni fra Storjord i Hamarøy kommune i Nordland.

Fem måneder fra forsvinning til pågripelse

Han er også kritisk til at politiet ber om isolasjon, som er det strengeste typen fengsling som loven åpner opp for.

– Full isolasjon er et inngrep som man skal være forsiktig med å bruke. For det andre kan jeg ikke se at det er påkrevd i denne saken, sier forsvarer Haug.

– Hovedgrunnen til det er det har vært fem måneder hvor min klient ikke har vært pågrepet. I den tiden kunne han forspilt alle de bevis han måtte ønske. Både tekniske, påvirkning av vitner og andre ting. Faren for bevisforspillelse er ikke til stede, mener Haug.

Advokat Tor Haug er forsvarer for én av de tre siktede i Stian Hole-saken. Onsdag forsvarte han sin klient under et fengslingsmøte i Salten og Lofoten tingrett. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Kan det har kommet frem nye elementer som gjør at det nettopp kan være fare for bevisforspillelse?

– Ikke slik jeg ser det. Jeg tror politiet har særdeles lite nytt.

Haug sier at hans klient opplever videre fengsling, og særlig begjæringen om full isolasjon frem mot jul, som særdeles dramatisk.

– Juletiden forsterker belastningen ved å sitte i fullstendig isolasjon, sier Haug.

Haug sier at hans klient har samarbeidet med politiet hele veien.

– Han har gitt politiet vide fullmakter ti lå innhente alle de opplysningene som de måtte trenge for å gjøre en forsvarlig etterforskning, sier Haug.

Politiet: Stor fare for bevisforspillelse

– Vi har bedt om at fengslingen de tre personene som er siktet forlenges med fire uker, med restriksjoner.

Det sier politiadvokat Øyvind Rengård i Nordland politidistrikt.

– Hvorfor mener politiet det er nødvendig med full isolasjon?

– Man mener det er behov for det, fordi bevisforspillelsesfaren er så sterk i denne saken at man må ha isolasjon for å være sikker på at man har kontroll på den delen.

Øyvind Rengård er politiadvokat i Nordland politidistrikt. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– Det er gått ganske mange måneder fra Stian Hole ble meldt savnet til man gjør pågripelser av de tre siktede. Hvorfor er det da nødvendig med isolasjon med tanke på bevisforspillelse?

– Det er knyttet til etterforskningsmessige hensyn som jeg ikke kan gå nærmere inn på nå.

– Isolasjon er det sterkeste tvangsmidlet man har. Hvordan vurderer politiet behovet for dette?

– Det er ganske restriktivt å ha isolasjon, spesielt når man går inn i en høytid. Det er ganske strenge vilkår for å få det til, og en forholdsmessighetsvurdering som må gjøres. Retten må foreta en vurdering mellom de ulike hensynene.

Det var på denne butikken på Storjord at Stian Hole sist ble observert. Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Politiadvokat Rengård sier at politiet har innhentet en stor mengde informasjon i saken, og at avhørene av de siktene vil fortsette i tiden fremover i fengslingsperioden.

– Det er en krevende etterforskning, men politiet er optimistiske på å kunne tegne et tydeligere bilde etter hvert i denne saken.

Han sier at de siktede har samarbeidet med politiet, og at signalene fra de siktede er at samarbeidet med politiet vil fortsette.

– Belastende for familien

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik sier at for de pårørende er preget av at Stian Hole ennå ikke er funnet.

– Mitt inntrykk er at det som er tungt er å ikke vite hvordan han døde, om han var redd, om han hadde store smerter og led for eksempel, sier Hammervik.

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik sier det er belastende for familien at Stian Hole ikke er funnet Foto: André Bendixen / NRK

Hun forteller at så lenge man ikke vet hva som har skjedd, kverner det i hodet på de pårørende både dag og natt, og er veldig belastende.

– Når du ikke har noen konklusjoner om hans forsvinning, er det noe som mangler for å forsone seg med det.

– Når man etter hvert har konkludert med at det mest sannsynlige er at han er død, så ønsker man selvfølgelig både å finne kroppen hans, og å gi ham en verdig begravelse for på den måten få tatt adjø med han. Det er viktig for sorgprosessen, sier bistandsadvokaten.