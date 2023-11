Onsdag kom nyheten om at politiet har pågrepet og siktet tre personer for drap, eller medvirkning til drap på Stian Hole.

Gjennom advokatene får NRK opplyst at alle de tre nekter straffskyld.

Kan de da dømmes hvis ikke Stian blir funnet?

– Det er teoretisk mulig å føre en sak uten lik. Men i det praktiske liv er det svært vanskelig.

Det sier Marius Oscar Dietrichson, partner i advokatfirmaet Dietrichson, og tidligere leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen til NRK.

Å føre en straffesak uten at den avdøde er funnet vil nemlig bli svært vanskelig.

IKKE FUNNET: Stian Hole har vært savnet siden 7. juni. Onsdag pågrep politiet tre personer i forbindelse med saken. Foto: Privat

Må bevise flere ting

Advokaten forklarer at det er flere forhold som må bevises for at noen skal dømmes.

Dette blir langt vanskeligere når det ikke foreligger et lik.

– Det må for det første bevises at den fornærmede er død. Uten et lik er ikke det uten vanskeligheter, forklarer Dietrichson.

– I tillegg må det bevises at det er tiltalte som har forårsaket døden. Da trenger man gjerne et lik for å si noe om hvordan avdøde omkom og tiltaltes tilknytning til drapshandlingen.

Marius Oscar Dietrichson kjenner ikke saken og uttaler seg på generelt grunnlag. Foto: Advokatforeningen

Advokaten understreker at både åsted og avdøde er viktige bevisbanker i drapssaker. Uten lik mister man begge.

– Jeg vil også peke på at den tiltalte vil ha som forsvar i slike saker at avdøde kan hende ikke er død. Kanskje er vedkommende i livet et annet sted, kanskje har personen gjemt seg. Kan man ikke se bort fra den muligheten, er det ingen drapssak.

– Alle disse problemstillingene må ryddes unna.

Må snu alle steiner

Pågripelsen skjedde etter en politiaksjon tirsdag. Alle er mellom 30 og 50 år.

En av de tre som ble pågrepet har vært siktet for drap siden i sommer.

Vedkommendes advokat, Tor Haug, sier til NRK at dette er en vanskelig bevismessig situasjon med tanke på at liket ikke er funnet.

Advokat Tor Haug sier hans klient nekter straffskyld. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Man har ikke noe lik. Ut ifra de opplysningene jeg sitter med har man heller ikke noe åsted, sier han og legger til:

– Dette vil være bevismessig komplisert.

Haug påpeker politiet nå må etterforske veldig grundig.

– De må snu alle de steinene som kan snus for å komme frem til riktig faktum og riktig siktelse. Eller frafall av siktelse.

Politiet i Nordland har allerede jobbet lenge med etterforskning. Skal noen dømmes må de bevise at Stian Hole er død. Foto: Kasper Holgersen

Advokaten tror etterforskningen kan vare lenge fremover – og at han aldri har vært borti en helt lignende sak som dette.

Og det er kanskje ikke så rart.

Det er svært sjeldent at noen blir dømt for drap uten at et lik er funnet.

Ifølge en oversikt Aftenposten publiserte i 2020 har kun fire personer blitt dømt for drap før et lik er funnet.

Ender ofte med henleggelse

En av de fire sakene der omhandlet en gresk skipsoffiser som ble dømt i Hålogalands lagmannsrett.

Han ble dømt til 13 års fengsel etter å ha drept sin forlovede på et skip på vei til Narvik.

Kvinnen ble funnet på en strand i Danmark før mannen ble dømt, men på grunn av utfordringer med identifisering ble han dømt før det var kommet frem at det var henne.

Dette er imidlertid svært, svært sjelden kost i Norge.

– Hvor vanskelig er det å få dømt noen uten et lik?

Advokat Dietrichson svarer at det er mulig, men svært sjeldent.

– På grensen til at det aldri skjer. Statistisk vil slike saker, selv om de etterforskes grundig, ende opp med at man ikke kommer i mål og derfor må henlegges.

– Hvis det er så liten sjanse for å få dømt noen uten et lik, hvorfor pågriper man og sikter personer i slike saker?

– Man ønsker å oppklare forhold og se om man likevel klarer å komme i mål. Politiet har en forpliktelse til å gjøre det, og søke å oppklare forholdet, hvis det er grunn til å tro at det har skjedd et alvorlig straffbart forhold.