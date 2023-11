Pågripelsen skjedde etter en politiaksjon tirsdag, skriver politiet i en pressemelding.

– Vi har pågrepet og siktet tre personer for drap, eller medvirkning til drap. En av disse tre er den samme personen som har vært siktet for drap siden i sommer, og en av personene har vært siktet for falsk forklaring i saken fra omtrent samme tidsrom, sier politiadvokat Torje Imøy i Nordland politidistrikt.

NRK har vært i kontakt med advokat Tor Haug. Han representerer den ene av de nå tre siktede i saken.

– De nye siktelsene er helt nye for meg. Jeg vet ikke grunnlaget for de to andre. Min klient står på det han hele tiden har hevdet, at han ikke har noe med dette å gjøre og erkjenner ikke straffskyld, sier han til NRK.

– Er klienten din varetektsfengslet?

– Vi venter på et svar om hvorvidt det blir et fengslingsmøte innen kort tid, og det regner jeg med aat det blir. Det vil trolig i morgen.

Både Haug og hans klient har sittet i avhør tirsdag.

Tor Haug representerer den første personen som ble siktet i saken om savnede Stian Hole. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Sist observert i sommer

Siste sikre observasjon av Stian Hole var 7. juni 2023 på Storjord i Hamarøy kommune, og Hole ble meldt savnet til politiet den 9. juni 2023.

Siden da har politiet fulgt alle spor i søket etter savnede, og saken har vært etterforsket bredt ut fra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd med Hole, forteller Imøy.

En person ble i sommer siktet for drap eller medvirkning til drap, og en annen person ble siktet for falsk forklaring.

Etterforsker bredt

De tre siktede vil alle bli framstilt for varetektsfengsling.

– Dette er en alvorlig sak hvor politiet har gjennomført omfattende søk etter en savnet person i over fem måneder, samtidig som vi har etterforsket hvorvidt savnede kan ha blitt utsatt for en straffbar handling. Det er summen av flere ting som gjør at politiet nå har foretatt pågripelser og at de pågrepne blir fremstilt for varetektsfengsling, sier politiadvokat Imøy.

Han understreker at saken fortsatt etterforskes bredt ut fra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd med Hole.