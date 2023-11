Onsdag ble det kjent at politiet har pågrepet og siktet tre personer for drap, eller medvirkning til drap på Stian Hole (41).

Alle de siktene er mellom 30 og 50 år, opplyser politiet.

De nekter alle straffskyld, bekreftet advokatene overfor NRK onsdag.

Det eksisterer heller ikke noe lik i saken.

Siste sikre observasjon av 41-åringen var 7. juni 2023 på Storjord i Hamarøy kommune.

Hole ble meldt savnet til politiet to dager senere.

– Det er en omfattende og krevende etterforskning. Vi har betydelige ressurser som jobber med saken, sa politiadvokat Torje Imøy i Nordland politidistrikt i går.

To ukers varetektsfengsling

De tre siktede var torsdag formiddag i fengslingsmøte.

Torsdag ettermiddag får NRK bekreftet fra to av advokatene at politiet har fått medhold i varetektsfengsling i to uker med brev og besøksforbud av deres klienter.

– Det tar han til etterretning, og så skal vi vurdere kjennelsen etter hvert i fred og ro, sier advokat Tor Haug.

Han forsvarer den første som det ble tatt ut siktelse mot.

I tillegg til Tor Haug er advokatene Hilde G. Guldbakke og Finn Ove Smith oppnevnt som forsvarere for de siktede.

– Min klient aksepterte det av hensyn til etterforskningen. Det betyr ikke at hun har erkjent noe. Tvert imot har hun poengtert at hun er helt uskyldig, sier Guldbakke til NRK og legger til:

– Hun har forståelse for at man må foreta en etterforskning i ro og mak for en kortere periode.

Torsdag ettermiddag bekrefter politiet at også den tredje personen er varetektsfengslet i to uker.

Politiet begrunner det med fare for bevisforspillelse.

– Jeg er fornøyd med at tingretten konstaterer skjellig grunn til mistanke og at politiet får tid til å gjøre nødvendige etterforskningsskritt i en svært alvorlig straffesak, sier politiadvokat Torje Imøy.

Ekspert: – Svært vanskelig

Onsdag bekreftet politiet at den ene av de tre personene, har vært siktet for drap siden i sommer.

En annen har vært siktet for falsk forklaring omtrent like lenge.

Den tredje personen har ikke vært siktet tidligere i etterforskningen.

Til tross for omfattende søk, har ikke politiet funnet savnede. De mener dette svekker hypotesen om en frivillig forsvinning eller ulykke.

Savnede Stian Hole ble sist sett på Storjord i Hamarøy kommune.

Marius Oscar Dietrichson sa til NRK torsdag at det gjør saken spesielt krevende.

Han er partner i advokatfirmaet Dietrichson, og tidligere leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Det er teoretisk mulig å føre en sak uten lik. Men i det praktiske liv er det svært vanskelig.

Advokaten forklarer at det er flere forhold som må bevises for at noen skal dømmes.

– Det må for det første bevises at den fornærmede er død. Uten et lik er ikke det uten vanskeligheter, forklarer Dietrichson.

– I tillegg må det bevises at det er tiltalte som har forårsaket døden. Da trenger man gjerne et lik for å si noe om hvordan avdøde omkom og tiltaltes tilknytning til drapshandlingen.