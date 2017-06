Skolekorps strandet på Gardermoen etter at Norwegian kansellerte flyet

Norwegian sin avgang fra Oslo til Berlin er kansellert, og skolekorpset har ventet der siden kvart på fem i ettermiddag. De har hverken fått tilbud om mat eller ombooking til nytt fly.

– Dette er fullstendig uakseptabelt, sier dirigent i korpset, Berit Skorpen.

Mangler crew

Norwegian sier til NRK at de har måttet kansellere flere fly de siste dagene på grunn av mangel på crew. De skal også ha opplevd tekniske utfordringer på noen flyvninger.

Skorpen forteller at korpset har planlagt tur i anledning 60-årsjubileet i over tre år. Totalt 48 reisende er med på turen.



– Vi har fått tilbud om buss herfra til Berlin, men det er uaktuelt. Nå har vi nettopp tilbrakt to netter på luftmadrass på NM i Stavanger og hadde gledet oss til en kjapp flytur til reisemålet, sier Skorpen.

I Berlin skal korpset etter planen spille flere konserter, og tar de buss er det ikke sikkert at de rekker dette.

Får ikke mat

Årsaken til kanselleringen er at piloten er syk og at det ikke finnes noen erstatning.

– Jeg håper at Norwegian er fornuftige og forstår at vi ikke kan sitte her med så mange barn. Vi har ikke fått tilbud om mat. Ikke så mye som en kopp kaffe, sier Skorpen.

Hun forteller at barna i korpset, som er mellom ni og 19 år, er veldig frustrerte.



– Vi har gledet oss stort til denne turen, og har jobbet svært mange dugnadstimer for at barna skal få en god opplevelse.



Nå kommer korpset seg altså ingen vei. De er for mange til å bookes om på andre fly, og det er heller ingen ledige billetter tilbake til Bergen.

– Vi har gledet oss til dette i over tre år. Barna begynner å bli utålmodige, forteller dirigent, Berit Skorpen. Foto: Privat

Norwegian beklager

Flere NRK har snakket med opplever at Norwegian har vært lite imøtekommende etter kanselleringene.

– Det oppleves som at Norwegian ikke er villige til å gjøre noe for oss som passasjerer. Det er ubehagelig, sa Inga Andruskaite til NRK i går.

Andruskaite fikk flyet sitt fra Litauen kansellert, og fikk tilbud om nye billetter ti dager senere.



– Vi forstår at dette er en forferdelig situasjon for korpset, og vi beklager på det sterkeste, sier Daniel Kirchhoff i Norwegian.

Han forteller videre at Norwegian vil gjøre det de kan for å få passasjerene frem til reisemålet, men opplever at det er vanskelig å finne alternativ transport. At korpset ikke har blitt tilbudt mat, vil han ikke uttale seg om.

– Jeg har ikke kjennskap til den aktuelle situasjonen på flyplassen, men vår samarbeidspartner der skal selvsagt være behjelpelig med assistanse, forklarer Kirchhoff.