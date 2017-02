Denne hobbyen kan bare utøves noen få dager i året

– Vi er ikke så mange, kanskje 10-15 på landsbasis, forteller Ola Sakshaug.

Med seg på glattisen har han det som langt på vei ligner en vanlig seilbåt. Men der skroget er påmontert skøyter. Sakshaug er nemlig én av relativt få som driver på med såkalt isseiling i Norge.

Farkosten er selvbygd, men er også mulig å kjøpe brukt. Prisen varierer fra fem til tjue tusen. Splitter ny havner prisen fort opp i 40.000-50.000, forteller Sakshaug.

– Det er mye fart, du kan få hele tre ganger vindhastigheten. Med en ordentlig konkurranseseiler snakker vi 80-90 kilometer i timen.

Rekord på 233 kilometer i timen

Ola Sakshaug og Jon-Roger Myrvoll liker seg best på isen når været tillater det. Foto: Ole Dalen / NRK

Februar måned har bydd på noen skikkelig finværsdager, som Ola Sakshaug og kompisen Jon-Roger Myrvoll har visst å benytte seg av.

NRK er med dem på Soløyvannet i Bodø, hvor de skal teste sin DN-isseiler. Navnet kommer av avisen Detroit News, som på 1930-tallet utyste en konkurranse for design av «lett enmanns isseilbåt» som skulle kunne bygges enkelt og billig av amatører.

Resultatet ble DN-klassen, som nå er verdens største isbåtklasse. I dag finnes det omtrent 10.000 av dem på verdensbasis (se mer info. i faktaboks).

– Det er VM i dette, verdensrekorden ligger på 233 kilometer i timen, forteller Jon-Roger Myrvoll entusiastisk.

22 kilo

Isseiling har lange historiske røtter. Allerede rundt 1760 brukte hollenderne seilbåter med påmonterte meier til å frakte varer på isen om vinteren (kilde).

140-150 år senere ble isseilere benyttet til lystbruk i mange land. Særlig rundt de store sjøene i USA og i landende rundt Østersjøen, ifølge Norsk Isseilerklubb.

I begynnelsen var det store og tunge konstruksjoner som krevde et mannskap på flere personer. Nå veier en typisk DN-isseiler bare 22 kilo, og er mulig å frakte på taket av en vanlig bil.

– Det er som en jolle med påmontert seil, sier Ola Sakshaug.

Kunne du tenkt deg å prøve dette? Foto: Ole Dalen / NRK

Optimale forhold

Når NRK er med er det første helgen denne vinteren med optimale forhold.

Det er ikke bare i nord man merker at vintrene er i ferd med å bli varmere. I sør har det knapt vært is de seneste årene.

– Det blir ikke mange dager i løpet av et år. Vi trenger blank is. Så skal det blåse litt, også. Det er kanskje en litt dyr hobby, tatt i betraktning at det muligens bare blir syv dager med gode vind- og isforhold i løpet av vinteren.

Denne dagen er forholdene nær optimale, og de kommer opp i en hastighet på 50-60 kilometer i timen. Etter en rundtur på isen, er begge strålende fornøyde.

– Det er god trening, for du må ligge ganske strak samtidig du må holde hopet oppe for å kunne styre. Det er utrolig gøy.