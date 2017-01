– Dette vil vi se mye mer av i Norge i fremtiden

Denne uka har Nord-Norge fått smake på naturkreftene. Stengte veier som følge av flom og ras, skredfare og vindkast som har gjort materielle skader er bare noe av det som har preget nyhetsbildet de siste dagene.

Dessverre er dette bare en forsmak på det vi kan vente oss i årene som kommer, sier klimarådgiver og hydrolog Hege Hisdal hos NVE.

– Det korte svaret er ja, det blir mer av dette. Det vil selvsagt avhenge av klimagassutslippene, men hvis de ikke bremses opp betraktelig, kan vi forvente mer regn og mer intenst regn, sier Hisdal.

På landsbasis ventes en temperaturøkning på cirka 4,5 grader i Norge frem mot slutten av århundret, beregnet ut fra dagens klimabilde. Fordi varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, gir dette seg utslag i mer nedbør.

– Nedbøren vil øke med opp mot 20 prosent. Mens ekstremnedbøren, altså den intense korttidsnedbøren, kan øke med 40 prosent.

Raset i Bodø natt til torsdag var 30 meter bredt og fem meter høyt. Foto: Ole Dalen

Det blir varmere og våtere

Variasjoner mellom de ulike landsdelene er det riktignok. Norsk klimaservicesenter, som Meteorologisk institutt, Uni Research og NVE står bak, har derfor utarbeidet såkalte klimaprofiler som tar for seg endringene en kan vente i hvert enkelt fylke.

Her kan vi for eksempel se at temperaturen vil øke mest i nord og mer om vinteren enn om sommeren. For Nordlands del ventes 5°C temperaturøkning og cirka 15 prosent økning i nedbør frem mot 2100.

Finnmark kan vente seg størst temperaturøkning og også størst prosentvis økning i mengde nedbør. Her fra Rypefjord. Foto: Allan Klo/NRK

– Nordland er et av fylkene som kan vente seg størst økning i antall regnflommer ut fra de beregningene vi har gjort, noe som kan gi boligeiere en utfordring. Skader på hus, kjellere og slikt har vi sett mange eksempler på de seneste årene.

– Så er det dette med skred. Terreng og løsmasser bestemmer om det kan gå skred eller ikke, men det er været som er den utløsende faktoren. Med mer intens nedbør i Norge kan vi vente flere og større jord- og sørpeskred.

I tillegg kommer utfordringene knyttet til havnivåstigning, som kan føre til flere strømbrudd fordi nærmere 2000 energianlegg ligger utsatt til.

– Kan Nordland bli det nye Vestlandet med våtere, varmere og villere klima?

– Jeg kan vel kanskje svare ja på det. Det er ikke så store forskjeller mellom Vestlandet og Nordland i dag. Jeg vil tenke meg at Nordland kanskje blir enda litt varmere enn Vestlandet er i dag, og kanskje enda litt våtere enkelte steder.

Utfordringer med havnivåstigning gjelder særlig ytre kyststrøk som Lofoten og Vesterålen, og særlig kysten av Rogaland. Innover i fjordene sørger en viss landheving for å veie opp for effekten. Her fra Reine. Foto: Billy Jacobsen / NRK

Økende interesse

Leder og meteorolog Inger Hanssen-Bauer ved Norsk klimaservicesenter jobber med å bevisstgjøre kommunene om det som er i vente.

Leder og meteorolog Inger Hanssen-Bauer ved Norsk klimaservicesenter. Foto: Kamilla Pedersen/MET

For det gjelder å ha beredskapen i orden når uvær tar med seg veier eller setter mobil- og strømnettet ut av spill.

Hun opplever en økende interesse om problemstillingen fra kommunenes side, men at det samtidig er store forskjeller når det kommer til kompetanse- og kunnskapsnivå.

– En ting er at de har ulike utfordringer, en annen ting er at de i ulik grad har kapasitet til å ta dette inn over seg, sier Hanssen-Bauer.

– Har enda en vei å gå

Beredskapssjef Karsten Steinvik hos Fylkesmannen i Nordland sier at ting går i riktig retning, og at mange kommuner har fått øynene opp for problemstillingen.

– For kommunene handler det først og fremst om å forebygge. Altså at det som bygges av bygg og infrastruktur er dimensjonert for et tøffere klima.

I tillegg er det viktig at kommunene er forberedt når naturkatastrofene inntreffer, samt kartlegger utsatte områder. Fylkesmannen utfører derfor veiledning og tilsyn, for å sikre at ting er på plass. Steinvik forteller at de har avdekket mangler hos enkelte tidligere.

– Det er enda en vei å gå før vi kan si at kommunene er så godt forberedt som vi ønsker. Det er nok et økonomisk spørsmål også, for dette krever oppbygging av kompetanse- og personellressurser, sier beredskapssjefen.