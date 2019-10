Utskjelt amerikaner ordnet likevel penger til Bodø/Glimt

Historien om Danny Hayes har tatt en ny vending. Amerikaneren som var hovedpersonen i NRK-podcasten «Duften av dollar» er tilbake.

Sommer og høsten 2018 snudde han Bodø på hodet med sine vidløftige planer. Han ville hjelpe Bodø med å bli verdens smarteste by og i ryggen hadde pengesterke aktører. Men eventyret i nordlandsbyen ble ingen suksess, og etter en mediestorm Bodø aldri har sett maken til, forsvant Hayes i det stille.

Men det få har vært klar over, er at Hayes hele tiden har jobbet i kulissene og at han ikke har gitt opp å hjelpe sine venner i Bodø/Glimt.

Penger er allerede på bok

Nå har han fått i stand en sponsoravtale som etter det NRK erfarer er verdt i underkant av en million kroner. En del av pengene er allerede på bok, bekrefter Bodø/Glimt.

Klubben har signert en partneravtale med Energy Everywhere og Silent Partner Group. To energiselskaper som søker å være klimanøytrale.

– Dette er en stor avtale for Bodø/Glimt, sier daglig leder Frode Thomassen.

I fjor sommer inngikk Danny Hayes og Bodø/Glimt et samarbeid og selskapet til Hayes ville sponse Glimt med 10 millioner kroner i året. Pengene kom aldri inn på konto. Men dialogen har fortsatt likevel.

– Vi har hele veien hatt dialog med Danny Hayes. Han har satt oss i kontakt med selskap han jobber med og trukket i trådene for å dra denne avtalen i havn, sier Thomassen.

Forrige gang Frode Thomassen hadde en sponsoravtale med Danny Hayes kom det aldri penger inn på konto. Denne gangen ser det mer lovende ut. Foto: Ola Helness / NRK

Energy Everywhere og Silent Partner group jobber med datasenter og energiløsninger. De samarbeider med den amerikanske megakonsernet General Electric om datasenter i USA og har ambisjoner i Skandinavia.

– Hvorfor vil dere jobbe med disse bedriftene?

–De har ambisjoner i Skandinavia. De jobber med bærekraftige løsninger så dette er aktører som inspirerer oss og det er en milepæl for oss å skaffe oss samarbeid med internasjonale aktører.

Thomassen vil ikke ut med hva avtalen er verdt i året men etter det NRK erfarer at det i 2020 er snakk om i underkant av en million kroner. Håpet er at avtalen løper videre og øker i størrelse fra 2021.

– Jeg beundrer Bodø/Glimts arbeid

NRK har vært i kontakt med Danny Hayes som har jobbet med Glimt i kulissene de siste månedene for å lande avtalen.

– Jeg beundrer Bodø/Glimts arbeid med å fremme FN sine bærekraftmål, så det var naturlig for meg og mine partnere å sette Glimt i kontakt med disse bedriftene fra vårt nettverk. Vi har planer om introdusere flere internasjonale aktører for Glimt i årene som kommer.



Bodø/Glimt spiller søndagens bortkamp mot Lillestrøm i de grønne draktene sine som er et stunt for å sette FNs bærekraftmål på dagsorden.



– Hvilken rolle har Danny Hayes hatt?

– Hayes har vært viktig fordi han har skapt kontaktene og vært med i dialogen for få dette på plass. Uten han så hadde ikke dette skjedd. Vi merket at det var muligheter gjennom det som kom opp i fjor, og nå ser vi at det blir en realitet. Det oppleves godt at vi kommer i mål.