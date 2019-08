Toppkampen mot Odd på fredag er første gang man vil se de grønne Glimt-draktene.

På ryggen står det «Action Now» og O-en er fylt med fargene som FN bruker i sitt bærekraftmål.

– Dette stuntet gjør vi for å sette FNs bærekraftmål på dagsorden. Det er viktig at vi som idrettsklubb tar kloke valg og jobber i ei retning som gjør at vi har en planet som lever for de generasjonene som kommer, sier daglig leder Frode Thomassen.

De grønne draktene skal ikke brukes på fast basis, men vil også bli brukt borte mot Lillestrøm i starten av oktober.

Fikk ideen fra omdiskutert finansmann

Ideen til de grønne bortedraktene kommer fra finansmannen Danny Hayes som skapte oppstandelse med store planer for Bodø da han besøkte byen i fjor sommer.

Hayes ville blant annet sponse Glimt med 10 millioner kroner i årer. Men prosjektene som skulle finansiere dette strandet.

Direktør i Bodø/Glimt Frode Thomassen er ikke redd for at spillerne ikke skal finne hverandre med de nye draktene mot Odd. Foto: Ola Helness / NRK

Han kom også med tanker om hvordan Glimt skulle ta en rolle i det grønne skiftet.

– Det var han som kom med ideen om den grønne drakten. «We are going to make the jersey green» sa han til oss, forteller Thomassen.

Men hva slags effekt har det at en fotballklubb fokuserer på klima og miljø?

– Posisjonen vår er så sterk i samfunnet at vi håper vi kan være med å dra folk i en riktig retning.

Spillerne er positive

Patrick Berg spiller midtbane for Glimt. Foto: Bodø/Glimt

Glimts midtbanespiller Patrick Berg er ivrig bruker av Bodømarka.

Han ser frem til å spille i en drakt som sender signaler.

– Jeg er veldig glad i å bruke naturen og håper vi kan etterlate oss en verden der fremtidige generasjoner kan ha like stor glede av naturen som vi har nå, sier Patrick Berg.

Draktene er ikke klimanøytrale

Strandrydding og samarbeid med Kirkens Bymisjon er noe av det Glimt skal drive med utenfor banen. Men klubben er langt fra i mål med sin miljøsatsing.

De nye draktene er ikke produsert bærekraftig, altså ikke klimanøytrale.

– Nei det er de ikke foreløpig. Vi besøkte produsenten i sommer og det er ett av målene vi har. Å spille i drakter laget av bærekraftig resirkulert materiale, forklarer Thomassen.