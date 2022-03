– Nå er vi bare glade, sier den britiske kapteinen Rob Lankaster på luksusyachten «Ragnar»

Denne uka fortalte NRK om yachten som står drivstoff-fast i Narvik.

Saken er omtalt både i New York Times, BBC og Washington Post og flere andre utenlandske medier.

Eieren av båten skal være tidligere KGB-agent og Putin-venn Vladimir Strzhalkovsky.

I kjølvannet av krigen i Ukraina vakte yachten sterke reaksjoner. Flere partier på Stortinget tok til orde for at norske myndigheter burde beslaglegge yachten.

Også fordi den lå i Narvik havn samtidig som militærøvelsen Cold Response pågår.

Men oligarken er foreløpig ikke på noen sanksjonsliste, og norske myndigheter har derfor ikke kunnet ta beslag i båten.

STÅR FAST: Den russiske luksusyachten «Ragnar» står drivstoff-fast i Narvik. Nå ser det ut til å løse seg, og båten kan dra tilbake til Malta. Foto: Frida Brembo / NRK

Oppstyret gjorde likevel at verken lokale eller nasjonale tilbydere ville selge drivstoff til yachten, som et ledd i protestene mot den russiske invasjonen.

Bønn om hjelp

Båten har ligget til kai siden 15. februar. I løpet av de påfølgende ukene gikk dieseltankene, som rommer 300.000 liter drivstoff, tomme.

15. mars fikk kaptein Rob Lankaster nok av situasjonen mannskapet var havnet i. Han skrev et opprop, som han hengte opp i kaiområdet.

Her ba han norske myndigheter om hjelp, samtidig som han viste til at russiske fiskebåter fikk kjøpe drivstoff og operere uhindret i norske havner og farvann.

«Vi føler oss diskriminert av norske myndigheter, som sier det er Ok å selge drivstoff til russiske fiskebåter, og la dem operere i norsk farvann. Men ikke oss», skriver kapteinen på dette oppslaget i Narvik havn. Foto: Frida Brembo / NRK

I et intervju med NRK samme dag understreket han at han ikke kjenner til hvem som eier båten.

– Vi er ikke på noen sanksjonslister. Vi seiler under Malta-flagg og at vi ikke er et russisk crew. Men ingen vil høre på oss, sa kapteinen.

Les også: Norge kan ikke ta beslag i russiske yachter uten EUs godkjenning

Ifølge fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ønsker ikke regjeringen at næringslivet eller private aktører skal innføre egne sanksjoner rettet mot russiske bedrifter.

På spørsmål fra NRK før helga ville ikke Skjæran oppfordre drivstoffleverandører til å selge. Isteden svarte han slik:

– Vi kan vel alle være enige om at det aller beste nå, hadde vært om yachten kunne seilt videre.

Reiser tirsdag

I helga har ting begynt å skje.

Den ene av de lokale tilbyderne som først sa nei, er nå villig til å selge 20.000 liter drivstoff.

Det er imidlertid langt fra nok.

Nå kommer Pedersen varmeservice i Alta på banen. Forhandleren skal sørge for nok drivstoff, slik at yachten kan gå helt ned til hjemmehavnen Malta.

Daglig leder Rune Andreassen forteller at firmaet fikk en henvendelse fra norske havnemyndigheter om å bistå å fylle.

– Vi har fått en forespørsel om å bistå for å fylle yachten. Vi har vært i kontakt med UD for å sjekke om det er noen restriksjoner på det. Og det er det ikke.

Hvis alt går som planlagt, er avtalen er å levere 200.000 liter.

– Vi er superfornøyde med at leverandørene har snudd, sier kaptein Rob Lankaster til NRK.

Han er i full gang med å overføre betaling for drivstoff, fylle ut tollklareringer og ordne med logistikken som skal til for at skipet kan forlate Norge.

VIL FORLATE: – Vi har fått mange gode venner her i Narvik. Men det er en tid for alt, sier kapteinen Rob Lankaster. Foto: Frida Brembo / NRK

Lankaster legger likevel ikke skjul på at de siste ukene har vært en stor påkjenning for mannskapet, som består av 16 ulike nasjonaliteter.

– Planen var å ta imot gjester og dra på explorercruise til Svalbard og Grønland. Nå har vi mistet hele vintersesongen. Jeg har også måttet si opp ansatte.

Han takker befolkningen i Narvik, og spesielt Narvik-ordfører Rune Edvardsen.

– Han tok seg tid til å besøke skipet, og uttrykte forståelse for vår situasjon. Vi har fått mange gode venner her. Men det er en tid for alt, sier Rob Lankaster.