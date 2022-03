– Vi ønsker å forlate Narvik. Vi ville reise forrige uke, men ingen leverandører vil selge oss drivstoff, så nå er vi blokkert her, forteller kaptein Rob Lancaster.

NRK fikk tirsdag komme om bord i yachten «Ragnar», som ligger i Narvik Havn.

Eieren skal være tidligere KGB-agent og Putin-venn Vladimir Strzhalkovsky.

Yachten har vakt sterke reaksjoner i kjølvannet av krigen i Ukraina, men eieren er foreløpig ikke på noen sanksjonsliste.

Flere har likevel tatt til orde for at norske myndigheter må beslaglegge yachten. Også fordi den ligger i Narvik havn samtidig som NATO-øvelsen Cold Response pågår.

Yachten «Ragnar» (bak) ankom Narvik 15. februar, og ligger til kai, ikke langt fra US Navys lasteskip, som er i Norge i forbindelse med Cold Response. Foto: Frida Brembo / NRK

– Diskriminering

Beslaglagt eller ei. Yachten kommer seg ingen vei. Ingen vil tilby dem drivstoff.

Den britiske kapteinen Rob Lancaster mener han blir utsatt for grov diskriminering. Og viser til at russiske fiskebåter får kjøpe drivstoff og operere uhindret i norske havner og farvann.

– Jeg er opprørt. Jeg har forstått at diskriminering er forbudt i Norge. Vi er et vestlig crew på 16 personer om bord. Vi har ingen ting med eieren av båten å gjøre.

Han har en teori om hvorfor det er slik.

«Vi føler oss diskriminert av norske myndigheter, som sier det er Ok å selge drivstoff til russiske fiskebåter, og la dem operere i norsk farvann. Men ikke oss», skriver kapteinen på dette oppslaget i Narvik havn. Foto: Frida Brembo / NRK

– Jeg har forstått det slik at russiske fiskefartøy står for 20 prosent av økonomien i Nord-Norge. Det er til Norges fordel at de få operere her, sier Lancaster.

Dette er superyachten «Ragnar» Foto: Frida Brembo / NRK Ekspandér faktaboks Var opprinnelig et forsyningsskip, som er bygd om til en yacht av det nederlandske verftet Icon.

Skipet er målt til en fart på 14,8 knop på åpent hav.

Eget helikopterdekk.

Soldekket består blant annet av boblebad, en bar og eget grillområde.

Den ene salongen er innredet med dype lenestoler av skinn, bibliotek og peis.

Observasjonssalongen har en stor terrasse og panoramavinduer.

Skipet har flere soverom, alle utstyrt med egne bad.

«Ragnar» har treningsrom og spa.

Og et bredt utvalg av snøskutere, vannskutere og andre motoriserte leketøy.

Den er også utstyrt med flere kraner. En av dem kan løfte over 10 tonn.

Lancaster forteller at han har tatt kontakt med samtlige leverandører av drivstoff.

– De lokale leverandørene sier bare at de ikke vil tilby oss det. Vi forklarer at vi ikke er på sanksjonslisten, at vi seiler under Malta-flagg og at vi ikke er et russisk crew. Men ingen vil høre på oss, fortsetter kapteinen.

– De kan ro hjem

NRK har vært i kontakt med flere norske leverandører av drivstoff.

Ingen av dem har villet levere til «Ragnar». En av dem er Holmlund oljeservice i Narvik.

– Jeg har ikke noe til overs for russernes framferd i Ukraina. Hvorfor skal vi hjelpe dem? De kan ro hjem. Eller bruke seil, sier daglig elder Sven Holmlund.

Heller ikke Halbakk Bunkers, som leverer drivstoff langs hele Norske-kysten, er særlig lysten på å hjelpe.

I Narvik leverer de vanligvis til de utenlandske malmskipene som trafikkere Narvik havn.

Luksusyachten «Ragnar» har hjemmehavn på Malta, og ønsker å returnere dit. Her fra Narvik i dag. Foto: Frida Brembo / NRK

– Vi vet hva som foregå i Ukraina. Derfor har vi på generelt grunnlag valgt å si nei til alt av russiske båter, også trålere. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor vi på en eller annen måte bidrar til russisk økonomi, sier daglig leder Gunnar Gran.

NRK har vært i kontakt med Bunker Oil. Selskapets daglige leder ønsker ikke å kommentere saken, men kan bekrefte at de har vært i kontakt med kapteinen, og at de ikke har solgt drivstoff til yachten.

Har måttet si opp ansatte

Om bord får NRK beskjed om at kapteinen ikke har tillatelse til å la oss filme eller ta bilder. Men han viser oss rundt i superyachten. Den oser av luksus og eksklusivt håndverk.

I slutten av februar aksjonerte politiet, Kystvakten og Tolletaten mot båten.

Det mener Lancaster kun var for å vise muskler.

– Takket være ordføreren som sendte myndighetene etter oss fikk vi politi og Kystvakt om bord. Det synes vi var veldig ubehagelig. Men de fant ingenting.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) sier han forstår at situasjonen om bord er krevende. Men at han ikke har hatt noen påvirkning på det som har skjedd.

– Jeg skjønner at det er utfordrende å få kjøpt drivstoff. Men det er ikke noe jeg som ordfører kan påvirke. Mange leverandører frykter nok selv å bli utsatt for sanksjoner. Dette er situasjon som norske myndigheter og EU må ordne opp i.

Mannskapet på 16 kommer fra hele Europa. De prøver å gjøre det beste ut av det ufrivillige oppholdet i Narvik. Foto: Privat

Det ombygde forsyningsskipet er laget for røffe forhold, og kan bryte gjennom tykk is. Yachten har eget treningsrom, spa, garasje med snøskutere, vannscootere, ski, snowboard. Det er utstyrt med basseng, helikopterplass og flere soldekk.

Lancaster forklarer at «Ragnar» er en kommersiell charter-yacht, som kom til Narvik for å drive med vinterturisme.

– Vi skulle tatt imot gjester på søndag, men de dukket ikke opp.

Han forteller at han i dag har måttet si opp fire ansatte.

– At vi ikke kan ta imot gjestene våre, har fått store konsekvenser.

Sikkerhetsproblemer

Planen var å utforske nærområdet før turen skulle gå til Svalbard og Grønland. Nå vil bare kapteinen og hans crew tilbake til hjemhavna på Malta.

Kapteinen har kjent på bekymringer rundt sikkerheten til crewet. Han forteller at de har opplevd å bli forfulgt og utspurt når de har forlatt det innesperrede havneområdet og at folk kommer nært yachten.

– Vi måtte forhøyne sikkerheten. Narvik Havn fikk ordnet med sterkere gjerder og overvåkningsutstyr, og vi har tatt våre sikkerhetsregler om bord, sier Rob Lancaster.