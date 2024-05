Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Den norske kirke har kjøpt et hus til 15 millioner kroner i Bodø. Huset skal være bolig for biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme, Svein Valle.

Huset fra 1933 er totalrenovert og har mange elegante løsninger.

Det har vært av og på boligmarkedet i flere år. På et tidspunkt var prisen satt ned til 13,9 millioner kroner.

Den norske kirke mener prisen de nå betaler er god. Blant annet på grunn av boligens stand og beliggenhet.

I november i fjor ble Svein Valle vigslet som biskop i Sør-Hålogaland. Et spørsmål som kanskje gikk under radaren for mange var: Hvor skal biskopen bo?

Kirkerådet innførte nemlig boplikt for biskoper i 2021. Det innebærer at biskopen må melde flytting til det som kalles bispedømmets stiftsby, altså byer med domkirker.

I dette tilfelle Bodø.

Men den tidligere biskopboligen i Bodø ble solgt for flere år siden og er nå brukt til ting som byplanlegging.

Derfor måtte Den norske kirke ut på boligjakt.

Men en biskop kan ikke bo i hvilken bolig som helst, forteller eiendomssjef i Kirkerådet Inger Kari K. Stensrud.

Slik ser boligen ut innvendig:

Slik ser entreen ut. Foto: Stig Jotun Huset har god plass til flere sittegrupper. Her er en av sofaene. Foto: Stig Jotun Det er totalt fire soverom i huset. Her er det ene. Foto: Stig Jotun Loftetasjen er bygd ut. Nå er det en suite med bad, soverom, kontorplass og balkong. Foto: Stig Jotun Huset har tre bad. Det ene er stort, med guldetaljer. Foto: Stig Jotun Det andre badet har runde detaljer. Foto: Stig Jotun Kjøkkenet er topp moderne. Foto: Stig Jotun Dette rommet omtales som en praktisk bod i kjelleren... Foto: Stig Jotun Slik ser den andre sittegruppen i huset ut. Foto: Stig Jotun

Få boliger som var egnet for en biskop

– Boligen skal være egnet for at biskopen kan ta imot representanter for kirke og samfunn. Den skal også gi muligheter for at biskopen kan ta imot overnattingsgjester, skriver hun i en e-post til NRK.

De var også på utkikk etter en bolig med alminnelig god standard, egnet for en familie, i nærheten av bispekontoret.

– Da vi startet boligjakten i 2023 var vi i kontakt med flere meglere. Det viste seg at det var svært få boliger som var egnet for formålet, forteller Stensrud.

Akkurat på den tiden var Rensåsgata 20b i Bodø tatt av boligmarkedet, et hus fra 1933 på 240 kvadratmeter, som har vært gjennom et heftig ansiktsløft de siste årene.

– Den tidligere eieren har brukt mye penger på å oppgradere huset. Han sa at han egentlig bare kjøpte ei tomt med ei pipe da han kjøpte boligen, sier eiendomsmegler i DNB, Georg Rånes Paulsen.

Les også Svein Valle blir ny biskop i Sør-Hålogaland: – Folk trenger kirka og kirka trenger folk

Huset har blant annet tre bad og fire soverom. Store deler av det originale bygget er byttet ut. Kledning, tak og vinduer. Huset har vannbåren varme og fremstår, ifølge annonsen, som en «eksklusiv verden hvor farger og interiør er som hentet ut av et anerkjent interiørmagasin».

Likevel har det vært vanskelig å selge.

– Den har vært tatt av og på markedet ved flere anledninger, sier Paulsen i DNB.

Faktisk ble huset først forsøkt solgt i august 2021.

– Nå sist var den vel aktiv i et års tid, så har vi jobbet utenom det åpne markedet i en periode, sier Paulsen.

I løpet av perioden boligen har vært til salg, har de justert prisen flere ganger. Megleren forteller at den var nede i 13,9 millioner kroner før den ble trukket fra markedet sist.

Men det har vært interesse for huset.

Slik ser boligen ut fra utsiden:

Boligen ligger et steinkast fra domkirka i Bodø og har to parkeringsplasser. Foto: Petter Strøm / NRK På godværsdager kan biskopen slappe av på takterrassen sin. Foto: Stig Jotun Og på fine kvelde kan han hygge seg på paviljongen i hagen. Foto: Stig Jotun

– Vi har hatt drøssevis med privatvisninger. Alt fra fotballspillere til det ene og det andre. Det er gjerne slik i den prisklassen. Men det er en del som skal klaffe med tanke på stil på huset og lignende, sier megleren.

Ifølge Paulsen hadde eierne egentlig lagt fra seg tanken om å selge boligen da Den norske kirke kom på banen i vår.

Mener 15 millioner er en god pris

De ble enige om å kjøpe huset for 15 millioner kroner, ifølge Bodø Nu som omtalte saken først.

– Kirkerådet er kjent med at boligen tidligere er forsøkt solgt til 13,9 millioner kroner. Selger har imidlertid lagt fram en ny verdivurdering av boligen på 15,5 millioner kroner slik boligen nå framstår. Etter en dialog om pris, har partene blitt enige om en kjøpesum på 15 millioner kroner, skriver Inger Kari K. Stensrud til NRK.

De mener huset er verdt pengene.

– Bakgrunnen for at Kirkerådet har vært villig til å strekke seg såpass langt, har vært boligens beliggenhet og gode tilstand samt det faktum at det er få andre tilsvarende tilgjengelige boliger i markedet, skriver hun.

– For Den norske kirke har det også vært viktig at den boligen ikke skulle ha store rehabiliteringsbehov. Prisen reflekterer imidlertid at Kirkerådet har stilt ytterligere krav til boligen, utover det verdivurderingen på 15,5 millioner kroner reflekterer. Budet er derfor betinget av at selger gjennomfører og bekoster disse tiltakene før boligen overføres.

Hvilke krav det er snakk om utdyper hun ikke.

Biskop Svein Valle skal etter planen følge inn til slutten av 2024 eller begynnelsen av 2025.

Valle må skatte av fordelen ved å bo i boligen.

– Han vil også ha ansvar for boligens fyringskostnader, skriver Stensrud.