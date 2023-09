Valle er i dag domprost i Sør-Hålogaland bispedømme.

– Samfunnet i dag skriker etter meningsfulle fellesskap, barn og unge sliter med psykiske plager og vi ser voksne lete etter mening. Her har kirka mye å bidra med, sier han i en pressemelding fra Den norske kirke torsdag kveld.

– Det skal være folk i kirka. Folk trenger kirka og kirka trenger folk, fortsetter Valle.

Fakta om Svein Valle: Ekspander/minimer faktaboks Født: Bodø Alder: 56 Utdanning: Det teologiske menighetsfakultet og Høgskolen i Bodø Yrke: Domprost, fungerende biskop og påtroppende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme Familie: Gift, og har tre voksne barn Tidligere jobber: Kretssekretær (KFUK-KFUM), sjømannsprest, kapellan, sokneprest, studentprest og domprost Interesser: Musikk, skogsdrift og hytteliv/båtliv.

Utvelgelsen av ny biskop har vært en grundig prosess.

Etter forslag, nominasjon, presentasjon og rådgivende avstemming sto man igjen med tre kandidater til stillingen:

• Svein Valle

• Anne Bergljot Skoglund

• Hallgeir Elstad

Gjennom torsdagen har Kirkerådet hatt møter for å finne ut hvem som får jobben – og det ble Valle.

– Jeg er takknemlig for den tilliten jeg nå har fått, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Jeg tror på kirkas prosjekt om å formidle verdier, tro, håp og være en samfunnsaktør. Vi skal bety noe for folk i hele Nordland.

– Folkelig kirkeleder

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder i Kirkerådet, som har tilsatt Valle som biskop.

– Svein Valle er en strategisk, visjonær og folkelig kirkeleder med evne til å motivere, inspirere og få ting til å skje, sier Raaum.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder i Kirkerådet. Foto: CF-WESENBERG / CF-WESENBERG

– Han har en variert bakgrunn og ikke minst i årene som studentprest har han arbeidet strategisk med forståelsen av kirken i samfunnet.

Kirkerådslederen vil samtidig takke alle kandidatene som stilte seg til disposisjon i den lange og omfattende prosessen frem mot ny biskop.

Kongen kommer

Den norske kirke meldte i forrige uke at Kong Harald har takket ja til å delta under vigslingen av ny biskop i Sør-Hålogaland.

Den høytidelige seremonien skjer i Bodø domkirke 19. november i år.

Kong Harald var også til stede da Ann Helen Fjeldstad Jusnes ble vigslet i september 2015. Hun tiltrådte 24. januar året etter. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Vi er veldig glade for at Hans Majestet Kong Harald ærer oss med sitt nærvær under vigslingen av ny biskop. Det følger opp en flott tradisjon hos både Kongehuset og folkekirka som vi setter stor pris på, sier Ole Christian Erikstad, stiftsdirektør i Sør-Hålogaland bispedømme i en pressemelding.

– At Kongehuset er til stede gjør begivenheten ekstra høytidelig for oss i Sør-Hålogaland,

Gikk av som biskop etter kreftsykdom

Tidligere biskop Ann-Helen Fjelstad Jusnes sendte 9. februar i år sitt avskjedsbrev til kirkerådet.

Der meddelte hun at hun ville gå av som biskop ved oppnådd aldersgrense 1. august.

Det skjedde etter at biskopen hadde vært sykemeldt på grunn av kreft. Hun har hele tiden vært åpen om sykdommen.

– Selv om jeg blir 67 år i sommer, er det ikke til å legge skjul på at kreftsykdommen og behandlingen av den har påskyndet avgjørelsen om å avslutte tjenesten, sa Fjelstad Jusnes da.

Domprost Valle har vært fungerende biskop frem til ny biskop er på plass. Torsdag ble det klart at Valle fortsetter i jobben, men på permanent basis.